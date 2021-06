Microsoft startet ARM64EC: Emulation soll für ARM überflüssig werden

Neben der ersten offiziellen Vorschau-Version von Windows 11 hat Microsoft ein weiteres wichtiges Update gestartet: Für Entwickler steht nun das Tool ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible) zur Verfügung.

Apps auf ARM sollen mit nativer Geschwindigkeit laufen

Über ARM64EC

Wie wichtig Microsoft das Thema Anwendungen und der neue Store ist, wurde bei der Vorstellung von Windows 11 deutlich. Dazu gehört nicht nur, dass Windows 11 Android-Apps ausführen kann, sondern auch, dass sich der Konzern im Hintergrund noch stärker bemüht, Entwickler für Arbeiten für die Windows 11-Plattform zu gewinnen. Ein Zwichen-Weg dahin ist die ARM64 Emulation Compatible-Schnittstelle - kurz ARM64EC - und deren Möglichkeit, Apps für ARM-Systeme zu erstellen.Damit startet Microsoft die einfache Erstellung nativer und interoperabler Apps für Windows 11 auf ARM-Systemen. Berichtet wurde davon erstmals vor über einem Jahr , damals allerdings noch nicht im Bezug zu Windows 11. Mit den neuesten Visual Studio-Tools als Vorschau-Version und dem Windows 11 Insider SDK können Entwickler ab sofort die Vorteile von ARM64EC nutzen, um Apps schrittweise auf ARM mit nativer Geschwindigkeit laufen zu lassen. Das funktioniert laut Microsoft auch, selbst wenn die Anwendungen Plug-in-unterstützt laufen, die ARM selbst noch nicht unterstützen, denn damit muss nicht mehr der gesamte App-Code portiert werden.ARM64EC ist ein neues Application Binary Interface (kurz ABI) für Windows 11 auf ARM, das mit nativer Geschwindigkeit läuft und mit x64 interoperabel ist. Der ARM64EC-Code in der App wird nativ ausgeführt, während x64-Code mit der in Windows 11 auf ARM integrierten Emulation ausgeführt wird.Schließlich macht es die Möglichkeit, x64 und ARM64EC zu mischen und anzupassen, einfach, eine App für Windows 11 auf ARM zu erstellen. Microsoft hat unter docs.microsoft.com eine Dokumentation online gestellt, die Entwicklern nun helfen soll, neue ARM-Anwendungen zu erstellen. Dort werden die ersten Schritte erklärt, um Win32-Apps als ARM64EC zu erstellen und auch das weiterführende Prozedere für die Übermittlung an den Microsoft Store erläutert.