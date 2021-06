So geht es im Windows 10- und Windows 11-Insider-Programm weiter

Nach der Präsentation von Windows 11 hat sich Microsoft dazu geäußert, wie es jetzt mit den Windows-Insider-Builds weitergeht. Zunächst hatte der Konzern die Tests gestoppt. Nun ist bekannt, wie es im Einzelnen weitergeht - und das ist dieses Mal etwas komplizierter.

Ausnahmen für aktive Tester aus dem Dev Channel

Mit Einschränkungen gehts weiter

Windows 11 System-Check: Dieses Tool verrät ob dein PC bereit ist

Es gibt durch die geänderten Hardware-Anforderungen im Grunde drei Optionen. Wer ganz neu an dem Insider Programm teilnehmen möchte, aber die Hardware-Anforderungen nicht erfüllt, wird eingeladen, den Release Preview Channel beizutreten, um Updates für Windows 10 zu testen. Windows 11 ist dann außen vor. Das gilt aber nicht für jeden, der die Hardware-Anforderungen nicht erfüllt. Und nun kommt etwas, worüber es schon viele Diskussionen gibt.Alle Windows Insider, die bis zum 24. Juni 2021 bereits Builds aus dem Dev Channel auf ihren PCs installiert haben, dürfen weiterhin Windows 11 Insider Preview-Builds installieren, auch wenn ihr PC nicht die Mindestanforderungen an die Hardware erfüllt. Microsoft macht hier eine Einschränkung, die es aber beim fertigen Windows 11 nicht mehr geben wird.Der Hintergrund ist einfach erklärt: Insider im Dev Channel haben seit dem letzten Jahr bereits Builds mit Windows 11-Features installiert und Feedback dazu gegeben. "Unsere Art, uns zu bedanken, ist, ihnen die Möglichkeit zu geben, alles mitzuerleben", heißt es dazu nun im Windows Blog . Allerdings ist dies mit einigen Kompromissen verbunden. Dazu gehört, dass es zu Problemen und Fehlern kommen kann, da diese Geräte nicht die neuen Hardware-Anforderungen erfüllen.Mit dem Start von Windows 11 wird diese Gruppe dann aber endgültig aus dem Insider Programm für Windows 11 "entlassen". Microsoft überführt diese Nutzergruppe dann in den Release Preview Channel und stellt eine Windows 10-ISO zum "Downgrade" zur Verfügung. Die dritte Option in den Tests ist der beste Fall: Wessen PC die Anforderung erfüllt, kann uneingeschränkt die neuen Builds ausprobieren. Zum Prüfen der Hardware empfiehlt sich das Windows 11 System-Check-Tool: