Windows 11: Neues Design hat keine negativen Folgen für die Leistung

Windows 11 bringt zwar auch diverse funktionelle Neuerungen mit sich, in erster Linie ist es aber doch ein mehr oder weniger konsequentes Redesign. Unter der Haube bleibt fast alles gleich. Nun haben die Redmonder beteuert, dass sich das nicht negativ auf die Leistung auswirkt.

"Leistung hat Priorität"

Microsoft hat zuletzt mit Windows 8 eine neue Designsprache namens Metro eingeführt, im Verlauf der Existenz von Windows 10 hat der Konzern dann auf das Fluent Design umgeschwenkt. Mit Windows 11 kommt indes ein neues Designmaterial namens Mica. In der offiziellen Dokumentation von Microsoft heißt es dazu: "Mica ist ein nicht transparentes, dynamisches Material, das Design- und Desktophintergrund enthält, um den Hintergrund langlebiger Fenster wie Apps und Einstellungen zu zeichnen."Mica ist genau genommen ein Teil von Fluent und ist eine der wichtigsten Designänderungen von Windows 11. Bei solchen Designänderungen stellt sich stets die Frage, ob sich das negativ auf die Performance auswirkt. Dazu schreibt Microsoft bereits, dass Mica "speziell im Hinblick auf die Leistung von Apps entwickelt wurde, da es den Desktophintergrund nur einmal zur Visualisierung erfasst."Dennoch kam das Thema nun auch in einer Frage-und-Antwort-Session mit Microsoft-Entwicklern zur Sprache und dort hieß es (via Windows Latest ), dass Mica den Desktop-Hintergrund nicht jedes Mal aufs Neue speichert, sondern das "Bild nur einmal unscharf wird".Microsoft: "Die Leistung hat für uns oberste Priorität, und wir wollen sicherstellen, dass all diese neuen Funktionen (Mica und abgerundete Ecken) superschnell sind und das Betriebssystem nicht beeinträchtigen. Zum Beispiel wurde Mica speziell für höhere Leistung im Vergleich zu Dingen wie Acryl entwickelt."Der Redmonder Konzern erwähnte auch das neue Ecken-Design, auch hier ist Performance ganz oben auf der Prioritätenliste: "Für abgerundete Ecken haben wir die Rendering-Leistung optimiert, so dass man keinen Unterschied zu eckigen Ecken bemerken sollte."