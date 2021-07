Windows 11 Vorschau startet neue Optik für Kontextmenü und Taskbar

Microsoft hat eine neue Vorschau für Windows 11 im Insider Programm bereitgestellt. Der neue Build mit der Nummer 22000.71 steht im Dev-Kanal bereit und bringt unter anderem ein Unterhaltungs-Widget und das Kontextmenü im Acryllic-Effekt.

Fehlerbehebungen und bekannte Probleme

Windows 11 System-Check-Tool verrät ob PC bereit ist

Nach einer Woche geht es schon weiter: Die nunmehr dritte Vorschau-Version von Windows 11 ist im Insider Programm veröffentlicht worden und bringt wieder eine lange Liste an Änderungen mit. Der Build 22000.71 führt mehrere Verbesserungen ein, darunter ein Unterhaltungs-Widget mit Anbindung an den Microsoft Store sowie eine Reihe an Änderungen im neuen Look von Windows 11. So hat nun das Kontextmenü und andere Menüs, die per Rechtsklick aufgerufen werden, den Acryllic-Effekt bekommen und die Vorschau-Bilder in der Taskbar sind auf die runden Ecken angepasst worden.Neben diesen UI-Änderungen gibt es vor allem viele Fehlerbehebungen. Das Insider-Team hat alle Bugfixes im Windows-Blog aufgeführt und bedankt sich bei den ersten Testern für das rege Feedback. Zu den behobenen Fehlern gehören Anzeige-Probleme in der Taskleiste, der neuen Einstellungen-App, dem Datei-Explorer, den Widgets und der Suche. Zudem konnte ein Fehler behoben werden, der die Start-Zuverlässigkeit für einige Insider beeinträchtigt hatte. Die Liste der bekannten Fehler ist aber noch immer sehr lang. Auch dazu gibt es weitere Details wie gewohnt im Windows Blog Für Entwickler ist noch interessant, dass das neueste Windows Insider SDK in Version 22000.71 zur Verfügung steht. Das Windows Insider SDK wird fortlaufend mit entsprechenden Windows 11 Insider Preview-Builds veröffentlicht. Beginnend mit Windows Insider SDK Version 22000.71 und dem neuesten .NET 5-Update startet auch die Unterstützung für .NET 5-Entwickler, die das Windows Insider SDK anvisieren und auf die neuen APIs zugreifen möchten.