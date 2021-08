Windows 11: Einige überarbeitete Apps können nun ausprobiert werden

Microsoft arbeitet derzeit nicht nur an Windows 11 selbst , man nimmt sich auch die im Betriebssystem integrierten Apps vor. Dazu gab es in den vergangenen Tagen und Wochen auch diverse Ankündigungen, nun können einige der Apps erstmals in neuer Form ausprobiert werden.

Optisch und funktionell neu

Ein Betriebssystem ist nicht nur die eigentliche Software selbst, es ist ein gutes Stück auch die Summe der einzelnen Teile, also Apps. Das gilt vor allem für Windows 11. Denn die neue Windows-Version ist vor allem eine optische Auffrischung, diese war einst als "Sun Valley" bekannt. Das Update war aber so umfangreich, dass sich Microsoft zu einem Versionssprung entschieden hat. Und hier müssen die Redmonder auch die diversen Apps anpassen, die nicht unmittelbarer Bestandteil des Betriebssystems sind.Nach den entsprechenden Ankündigungen kann man im Dev Channel nun die ersten dieser überarbeiteten Apps ausprobieren, genauer gesagt sind es das Snipping Tool, der Rechner sowie die Mail- und Kalender-Apps. Wie The Verge schreibt, sind die Änderungen mal größer, mal kleiner, alle haben aber auch mit der Optik zu tun.Es gibt aber auch funktionell Neues, etwa beim Snipping Tool: Die Screenshot-App von Microsoft wurde nämlich mit Snip & Sketch fusioniert, die neue Snipping Tool-Anwendung kombiniert die besten Features beider Apps. In Windows 11 wird der Weg zu Screenshots vor allem über die Tastenkombination Win + Shift + S führen. Dieser Shortcut aktiviert das Snipping-Menü und erlaubt diverse Möglichkeiten zum Erfassen eines Bildausschnitts. Danach kann man den Screenshot weiter bearbeiten, etwa beschneiden oder mit Anmerkungen versehen.In den Mail- und Kalender-Apps werden in erster Linie visuelle Anpassungen durchgeführt. "Wir haben abgerundete Ecken und andere Anpassungen hinzugefügt, damit sie wie ein Teil von Windows 11 aussehen und sich auch so anfühlen", schreibt Dave Grochocki, Senior Program Manager Lead bei Microsoft, im dazugehörigen Blogbeitrag . Auch beim Rechner sind es einige kleinere Änderungen, darunter eine neue App-Theme-Einstellung.