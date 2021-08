Intel startet Windows 11-Support für Bluetooth- und WLAN-Treiber

Intel hat Probleme mit dem WLAN- und Bluetooth-Treiber behoben, die bei Windows 10-Nutzern in verschiedenen Szenarien Probleme mit Verbind­ungsabbrüchen hatten. Zudem wird nur die Unterstützung für Windows 11 angegangen.

Intel hat neue WLAN- und Bluetooth-Treiber-Updates auf den Weg gebracht. Mit die wichtigste Änderung hat Intel so zusammengefasst: Die Treiberpakete wurden für die Unterstützung von Windows 11 validiert. Damit sind nun auch WLAN und Bluetooth-Treiber von Intel startklar für das kommende Windows-Upgrade. Die ersten Grafiktreiber mit offiziellem Windows-11-Support hatte Intel schon vor Kurzem gestartet. Die neuen Treiber-Updates haben noch weitere Änderungen erhalten.So wurden mehrere Probleme unter Windows 10 adressiert, unter anderem ein Kompatibilitätsproblem mit LG-Fernsehern und dem WLAN-Treiber, die sich nicht mit Miracast verbinden konnten. Das Bluetooth-Update behebt zudem bei einigen Bluetooth-Headsets in Verbindung mit Teams Ton-Probleme. Es gab unter Umständen Abbrüche, sodass man sein gegenüber nicht hören konnte. Ein weiterer Bugfix betrifft die Verbindung mit Bluetooth-Mäusen. Dabei konnte es vorkommen, dass sich der Mauszeiger nicht flüssig bewegte. Diese Fehler sollen nun behoben sein. Außerdem verbessert der neue Treiber die Systemstabilität und -performance. Die Versionsnummer der neuen Treiber lautet 22.70.2.Am einfachsten bezieht ihr das Update über den Intel Treiber- und Support-Assistenten , den wir im WinFuture-Downloadbereich bereitgestellt haben (und am Ende des Artikels). Mit dem Intel Update-Assistenten bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Nutzern wird nun dringend empfohlen, den aktualisierten Intel WLAN und Bluetooth Treiber in Version 22.40.0 zu installieren, da neben funktionalen Updates auch Sicherheits­updates enthalten sind. Intel erläutert die wichtigsten Änderungen für WLAN-Treiber in den Release-Notes . Auch für das Bluetooth-Treiber-Update wurden die Release-Notes jetzt bereitgestellt.Die vollständige Liste der unterstützten Produkte und Treiberversionen, die von Intel zur Behebung dieser Probleme freigegeben wurden, werden in den Versionshinweisen der neuen Treiber-Updates genannt.