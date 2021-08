Kombi-Bereitstellung von Windows-Servicing-Stack-Updates erweitert

Microsoft startet nun auch die kombinierte Bereitstellung kumulativer Updates für weitere Windows 10-Versionen . Damit lassen sich die Windows Server Update Services (WSUS) nutzen, um das monatliche Qualitätsupdate und das SSU zusammen als ein einziges Paket installieren.

Start mit dem August Patch-Day

Diese Änderung für die Servicing Stack Updates, kurz SSU oder auch Wartungsstapel-Update genannt, hatte das Windows-Team bereits für neuere Windows 10-Versionen durchgeführt : Service-Stack-Updates bieten dabei direkte Korrekturen für den Service-Stack, also für die Komponente, die Windows-Updates installiert. Dabei werden Nutzer von Windows 10, Version 1809, Windows Server 2019 und Windows 10, Version 1909 nun ab sofort auch die kombinierten Pakete über die Windows Insider-Vorabversionen mit erhalten können Den Start macht das August-Update . Microsoft hatte zuvor die Updates getrennt ausgeliefert, was jedoch immer wieder zu Problemen führte.Geräte mit Windows 10, Version 1809, benötigen für die Unterstützung der kombinierten Pakete zunächst das Servicing Stack Update (KB5004424) vom 20. Juli 2021 oder später, um diese neue Funktion nutzen zu können. Geräte mit Windows 10, Version 1909 benötigen zuerst das kumulative Update vom 15. Juni 2021 für .NET Framework 3.5 und 4.8 (KB5003974) oder später. Dann muss für die Verfügungsstellung der künftigen Updates über WSUS die Voreinstellung für die Insider Reviews in der WSUS-Konsole ausgewählt werden.Detailliertere Anweisungen zur Nutzung des Windows Insider Pre-Release Updates zur Bereitstellung dieser kombinierten Pakete erläutert Microsoft in einem Beitrag für die Techcommunity . Zudem wird es in Zukunft vielleicht auch die eine oder andere Ausnahme geben, wenn die Updates nicht kombiniert herausgegeben werden können.