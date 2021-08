Windows 11-Dark Mode sieht nicht nur anders aus, er klingt auch anders

Wenn die Vermutungen stimmen und nichts dazwischenkommt, erscheint Windows 11 in rund zwei Monaten. Und das überarbeitete Betriebssystem von Microsoft wird auch viel Neues bieten, vor allem optisch. Doch auch in Sachen Sound wird sich einiges tun.

Windows 11 klingt runder und weicher

Alle Infos zum neuen Microsoft-Betriebssystem

Die Geräusche und Sounds, die ein Betriebssystem macht, sind eine sensible Angelegenheit. Denn sie können schnell nerven, wenn sie zu aufdringlich oder ähnliches sind. Das weiß man natürlich auch in Redmond und hat bereits früh angekündigt, sich dem Thema Sound intensiv zu widmen. Und hier hat man sich vor allem das Thema Ruhe/Ausgeglichenheit auf die Fahnen geschrieben.Bereits in der Vorstellung von Windows 11 bzw. dessen Designs Mitte Juli schrieb Microsoft: "Ruhe wird in der heutigen Welt dringend benötigt, und sie hängt in der Regel von unserer Fähigkeit ab, die Kontrolle zu behalten, uns wohlzufühlen und zu vertrauen. Windows 11 erleichtert dies durch grundlegende Erfahrungen, die sich vertraut anfühlen, die ehemals einschüchternde Benutzeroberfläche abmildern und die emotionale Bindung erhöhen."Das soll auch bzw. besonders für die Sounds von Windows 11 gelten, wie Microsoft nun gegenüber CNBC mitteilte: "Die neuen Sounds haben eine viel rundere Wellenlänge, wodurch sie weicher werden, so dass sie einen immer noch alarmieren bzw. benachrichtigen, aber nicht überwältigend sind. Genauso wie wir die Benutzeroberfläche visuell abgerundet haben, haben wir auch unsere Klanglandschaft abgerundet, um das Gesamterlebnis weicher zu gestalten."Damit klingen die Windows 11-Sound grundsätzlich weniger aufdringlich. Doch Microsoft hat auch weitergedacht: Denn man nimmt auch an, dass der Dark Mode vor allem abends und nachts genutzt wird und deshalb dämpft man die Sounds im dunklen Modus zusätzlich. Eine bestimmte Benachrichtigung ist zwar erkennbar, im Dark Mode klingt sie aber noch einmal sanfter und leiser.