Microsoft gibt Windows 11-Preview für Unternehmen frei

Microsoft beginnt damit, Firmen-Kunden nun auch das Testen des kommenden Windows 11-Feature-Updates zu ermög­lichen. Diese Windows-Insider-Phase zeigt, dass Microsoft weit vorangekommen und die neue Windows 11-Entwicklung im Grunde abgeschlossen ist.

Gleiche Mindestanforderungen an die Hardware

WhyNotWin11 - Kompatibilität prüfen

Microsoft hat jetzt zudem auch eine Vorschau von Windows 10 Version 21H2 für Unternehmenstests freigegeben. Windows 11 und Windows 10 21H2 werden beide noch in diesem Jahr erwartet. Die Insider-Tests waren bisher allerdings nur für Privatnutzer freigegeben, nun starten auch die Tests für Unternehmenskunden."Unternehmen, die am Windows Insider Program for Business teilnehmen, können auf diese Builds über alle Standardkanäle zugreifen, darunter Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS), Azure Marketplace und die ISO-Download-Seite des Windows Insider Programm", so Microsoft im Windows IT Pro Blog Neben der "kommerziellen Vorabveröffentlichung" startet Microsoft damit nun auch den kostenlosen Support für Unternehmen, die diese Builds verwenden. Für Windows 11 gelten dabei die gleichen Mindestanforderungen von Windows 11 an die Hardware , wie das bei Privatnutzern der Fall ist.Unternehmen, die am Windows Insider Programm teilnehmen, aber aktuell noch nicht auf Windows 11 wechseln wollen, haben die Möglichkeit, einfach über die Windows Update-Funktion zunächst noch Windows 10 auszuwählen. Wenn die Hardwarebedingung für Windows 11 erfüllt sind, wird dazu über Windows-Update der Hinweis auf die kostenlose Upgrade-Option angezeigt. Wer bei Windows 10 bleiben will, wählt dort "Stay on Windows 10 for now". Windows Business-Nutzer im Release Preview Insider Channel, die die Hardware-Anforderungen von Windows 11 nicht erfüllen, bekommen automatisch nur die neue Preview von Windows 10 21H2 angeboten.Laut Microsoft gilt ein Gerät als kommerzielles Gerät, wenn es nicht unter Windows 10 Home läuft, von einem IT-Administrator verwaltet wird oder über einen Volumenlizenzschlüssel oder eine kommerzielle ID verfügt oder mit einer Windows-Domäne verbunden ist.