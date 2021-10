Microsoft startet neues Out of Box Experience Update für Windows 10

Microsoft hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ein Update für Windows 10 herausgegeben, welches als sogenanntes "Out of Box Experience Update" die Option zum Update von Windows 10 oder Upgrade auf Windows 11 verbessern soll.

Update für aktuelle Windows-Versionen

Zur neuen Version schreibt Microsoft folgendes:

Dieses Update verbessert die Out-of-Box-Erfahrung (OOBE) von Windows 10, Version 2004, 20H2, 21H1 und 21H2, indem es berechtigten Geräten die Möglichkeit bietet, im Rahmen des OOBE-Prozesses auf Windows 11 zu aktualisieren. Wenn das Upgrade auf Windows 11 gewählt wird, beginnt der Upgrade-Prozess kurz nach Abschluss der OOBE. Dieses Update gilt nur für den OOBE-Prozess von Windows 10, Version 2004, 20H2, 21H1 und 21H2 und ist nur verfügbar, wenn OOBE-Updates installiert werden.

Windows 10, Version 2004 (nur Home und Professional)

Windows 10, Version 20H2 (nur Home und Professional)

Windows 10, Version 21H1 (nur Home und Professional)

Windows 10, Version 21H2 (nur Home und Professional)

Für Windows 10, Version 2004

Empfohlen: November 10, 2020-KB4586781 (OS Build 19041.630)

Optional: 29. Oktober 2020-KB4580364 (OS Build 19041.610)

Für Windows 10, Version 20H2

Es sind keine zusätzlichen Updates erforderlich.

Für Windows 10, Version 21H1

Es sind keine zusätzlichen Updates erforderlich.

Für Windows 10, Version 21H2

Es sind keine zusätzlichen Updates erforderlich

Jetzt die neue Windows 11-ISO herunterladen

Media Creation Tool - Windows 11 ISO laden

Es verbessert zudem die Kompatibilität für Updates und Upgrades. Es handelt sich bei dem Update um eine weitere Aktualisierung, die das Nutzererlebnis verbessern soll, besonders bei Erst-Installation auf einem neuen Gerät oder bei einer frischen Installation auf einem alten Gerät, der sogenannnten Out of Box Erfahrung. Das neueste Update findet man nun in der Knowledge Base unter KB5005716 Es ist das neueste Out of Box Experience-Update für Windows 10, Version 2004, 20H2, 21H1 und 21H2. Schon vor ein paar Tagen hatte Microsoft ein OOBE-Update für diese Versionen gestartet. Viele Informationen stehen allerdings aktuell dazu noch nicht zur Verfügung. Die neue Aktualsierung steht für alle derzeit noch regulär unterstützten Windows 10-Versionen zur Verfügung. Es handelt sich dabei um ein eigenständiges Update für den OOBE-Prozesses. Ein Neustart ist erforderlich.