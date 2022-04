Windows 10 21H2: Microsoft testet optionales Update für April

Microsoft hat für Windows 10 im Insider-Programm ein nicht-sicherheitsrelevantes Update nachgelegt. Es handelt sich um den Test für das optionale Update April. Es steht ab sofort für Windows 10 21H2 im Release Preview Channel zur Verfügung.

Viele Änderungen in der Vorschau

Wir haben die Zeitüberschreitung für die Azure Active Directory (Azure AD)-Registrierung von 60 Minuten auf 90 Minuten für hybride Azure AD-verbundene Autopilot-Szenarien geändert. Dies behebt auch eine Wettlaufbedingung, die bei Zeitüberschreitung eine Ausnahme verursacht.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass eine Remote-Desktop-Sitzung geschlossen wird oder eine erneute Verbindung nicht mehr reagiert, während auf den Accessibility Shortcut Handler (sethc.exe) gewartet wird.

Wir haben ein Problem behoben, das den Start des Betriebssystems um etwa 40 Minuten verzögert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Einstellungen der Ausführungsrichtlinie nicht korrekt aus der Registrierung zurückgegeben wurden.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass Internet Explorer nicht mehr funktioniert, wenn Sie Text mit einem Input Method Editor (IME) kopieren und einfügen.

Es wurde ein Problem behoben, das bei einigen Benutzern einen schwarzen Bildschirm anzeigt, wenn sie sich an- oder abmelden.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führt, dass die Kerberos-Authentifizierung fehlschlägt, und der Fehler lautet "0xc0030009 (RPC_NT_NULL_REF_POINTER)". Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Client-Rechner versucht, über das Remote Desktop Protocol (RDP) eine Verbindung zu einem anderen Rechner herzustellen, während Remote Credential Guard aktiviert ist.

Wir haben ein Problem behoben, das Sie daran hindert, ein abgelaufenes Kennwort zu ändern, wenn Sie sich bei einem Windows-Gerät anmelden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen kann, dass Windows nicht mehr funktioniert, wenn Sie eine Windows Defender Application Control (WDAC)-Richtlinie anwenden, die keinen Neustart erfordert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Kopieren des Sicherheitsteils einer Gruppenrichtlinie auf einen Computer fehlschlagen kann.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führt, dass der KDC-Code (Key Distribution Center) beim Herunterfahren des Domänencontrollers fälschlicherweise die Fehlermeldung "KDC_ERR_TGT_REVOKED" zurückgibt.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen kann, dass der Lastausgleich für Grafikprozessoren (GPU) über Remotedesktop nicht wie vorgesehen funktioniert.

Es wurde ein Problem behoben, das die Instanziierung des Microsoft RDP-Client-Steuerelements (Version 11 und höher) innerhalb eines Microsoft Foundation Class (MFC)-Dialogs verhindert.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen kann, dass eine Microsoft OneDrive-Datei den Fokus verliert, nachdem Sie sie umbenannt und die Eingabetaste gedrückt haben.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Nachrichten- und Interessenfenster angezeigt wurde, obwohl Sie nicht darauf geklickt, getippt oder die Maus darüber bewegt haben.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Ereignis "Umschalttaste hoch" nicht an eine Anwendung weitergegeben wird, wenn Sie den koreanischen IME verwenden.

Es wurde ein Problem behoben, das auftreten kann, wenn Sie Netdom.exe oder das Snap-In Active Directory-Domänen und -Vertrauensstellungen zum Auflisten oder Ändern des Namenssuffix-Routings verwenden. Diese Verfahren können fehlschlagen. Die Fehlermeldung lautet: "Es sind nicht genügend Systemressourcen vorhanden, um den angeforderten Dienst abzuschließen." Dieses Problem tritt auf, nachdem das Sicherheitsupdate vom Januar 2022 auf dem primären Domänencontroller-Emulator (PDCe) installiert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der falsche IME-Modus-Indikator angezeigt wird, wenn die Richtlinie "Font Mitigation" aktiviert ist.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führt, dass der primäre Domänencontroller (PDC) der Stammdomäne Warn- und Fehlerereignisse im Systemprotokoll erzeugt. Dieses Problem tritt auf, wenn der PDC fälschlicherweise versucht, nur ausgehende Vertrauensstellungen zu scannen.

Es wurde ein Problem behoben, das eine Server Message Block (SMB)-Mehrkanalverbindung betrifft und einen 13A- oder C2-Fehler erzeugen kann.

Wir haben ein Problem behoben, das auftritt, wenn Sie ein Netzlaufwerk einer Server Message Block Version 1 (SMBv1)-Freigabe zuordnen. Nach einem Neustart des Betriebssystems können Sie nicht mehr auf dieses Netzlaufwerk zugreifen.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führt, dass die Kennworteinstellungen für virtuelle Computerobjekte (VCO) auf einer verteilten Netzwerknamensressource fehlschlagen.

Es wurde ein Problem behoben, das einen Pool beschädigt, wenn eine Bereinigungsmethode des Client-Side Caching (CSC) eine erstellte Ressource nicht löscht.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen kann, dass der Server blockiert wird, weil der nicht ausgelagerte Pool wächst und den gesamten Speicher verbraucht. Nach einem Neustart tritt das gleiche Problem erneut auf, wenn Sie versuchen, den Schaden zu beheben.

Wir haben den Overhead von Ressourcenkonflikten in Szenarien mit hohen Input/Output-Operationen pro Sekunde (IOPS) reduziert, bei denen viele Threads um eine einzige Datei konkurrieren.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das neue, als optional gekennzeichnete Update startet für Nutzer des Release Preview Channels im Insider Programms der Windows 10 Versionen 21H2. Microsoft hat ein ähnliches Update auch für Windows 11 freigeben - beide Updates werden in Kürze als optionales Updates an alle Windows-Nutzer verteilt und im Mai dann als Patch-Day-Update für alle Nutzer empfohlen. Für den Release Preview Channel gibt es nun erst einmal viel zum Ausprobieren. Der neue Build trägt die Nummer 19044.1679 (KB5011831) und bringt neben Fehlerbehebungen und Verbesserungen auch eine Neuerung mit sich. Es handelt sich dabei allerdings um eine Neuerung "unter der Haube", denn Microsoft hat Verbesserungen für die Wartung der Secure Boot-Komponente von Windows hinzugefügt. Das wird sich also erst einmal für Otto-Normal-Verbraucher nicht erkennen lassen.Dieses Update behebt eine Reihe von Problemen, darunter Abstürze und App-Fehler. Es handelt sich um nicht-sicherheitsrelevante Aktualisierungen. Die Preview beziehungsweise das optionale Update entsprechen den früher als C-Updates herausgegebenen Vorab-Versionen von Windows. Die darin enthalten Bugfixes werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day im Mai dann automatisch an alle Nutzer verteilt.Wer von den Fehlerbehebungen schon jetzt profitieren würde und das nun gern möchte, kann das Update bereits über das Insider Programm beziehen. Das Update wird unter der KB-Nummer KB011831 geführt. Informationen dazu findet man aktuell nur im Windows Blog . Das Windows-Team testet mit diesem Update verschiedene Bugfixes und Verbesserungen. Die Liste der Änderungen ist sehr lang, wir haben die wichtigsten Fehlerbehebungen und Änderungen die Microsoft als Highlights ankündigt für euch übersetzt: