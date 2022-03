Microsoft überarbeitet das optionale Windows 10-Update für März

Microsoft hat überraschend eine überarbeitete Version des Windows 10-Updates KB5011543 nachgelegt. Vergangene Woche hatte der Konzern dieses optionale Update veröffentlicht . Welche Veränderungen es gibt, ist unklar - es könnte sich auch um einen Test handeln.

Optionale Updates neu auswählen

Für die optionalen Updates veröffentlicht Microsoft traditionell keine ausführlichen Release-Notes - außer, sie erscheinen auch im Rahmen des Windows Insider Programms. Daher ist immer ein wenig Rätselraten mit dabei, wenn das Windows-Team ein optionales Update startet. Generell entsprechen die optionalen Updates den früher als C-Updates herausgegebenen Vorab-Versionen von Windows, die einmal im Monat veröffentlicht werden. Die darin enthalten Bugfixes werden zum Patch-Day im April dann regulär automatisch an alle Nutzer verteilt.KB5011543 wird nun mit einem neuen, überarbeiteten Build für Nutzer der Windows 10-Versionen 21H2, 21H1 und 20H2 angeboten. Es handelt sich um nicht-sicherheitsrelevante Aktualisierungen, Behebungen von potenziellen Sicherheitslücken starten erst mit dem April-Patch-Day. Das Update bringt die Builds 19042.1620, 19043.16020 und 19044.1620.Das Windows-Team testet mit diesem Update verschiedene Bugfixes und Verbesserungen. Wer von den Fehlerbehebungen schon jetzt profitieren würde und das jetzt gern möchte, kann das Update bereits beziehen. Optionale Update werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten. Man muss es selbst über den Menüpunkt "Optionale Updates" suchen und starten, damit es geladen und installiert wird.Da zeitgleich auch ein neuer Test für den optimierten Windows-Updates-Prozess im Windows 11 Insider-Kanal gestartet ist, wird bereits spekuliert, ob die neuen Windows 10-Builds nun ebenfalls "nur" dem Update-Test dienen.Das Entwicklerteam testet im Insider-Kanal seit Längerem den Update-Prozess an sich, also die Routine, mit der neue Windows-Updates allgemein ausgeliefert werden und vor allem das Hinzufügen von neuen Funktionen.