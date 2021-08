Neue Windows 11-Vorschau startet Chat für Teams und neuen Store

Microsoft hat eine neue Vorab-Version von Windows 11 veröffentlicht. Mit dem neuen Update startet jetzt auch Chat für Teams für alle Windows Insider - und die ersten überarbeiteten Apps im neuen Windows 11-Look für alle Nutzer des Dev-Kanals.

Neue Apps starten

Übersicht Fehlerbehebungen Suche: Probleme mit einer unerwartet leer bleibenden Suchanzeige in der Taskleiste wurde behoben.

Probleme mit einer unerwartet leer bleibenden Suchanzeige in der Taskleiste wurde behoben. Widgets: Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Starten von Links aus dem Widgets-Board nicht immer Anwendungen in den Vordergrund rief. Ein Klick auf das Widgets-Symbol in der Taskleiste sollte jetzt auch wieder auf dem richtigen Monitor geöffnet werden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Starten von Links aus dem Widgets-Board nicht immer Anwendungen in den Vordergrund rief. Ein Klick auf das Widgets-Symbol in der Taskleiste sollte jetzt auch wieder auf dem richtigen Monitor geöffnet werden. Windows-Sandbox: Die Taskleiste (Explorer.exe) sollte innerhalb der Windows Sandbox nicht mehr wiederholt abstürzen.

Die Taskleiste (Explorer.exe) sollte innerhalb der Windows Sandbox nicht mehr wiederholt abstürzen. Sonstiges: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass bei einigen Insidern eine Fehlerprüfung auftrat, wenn sie versuchten, den vorherigen Version zurückzukehren.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass bei einigen Insidern eine Fehlerprüfung auftrat, wenn sie versuchten, den vorherigen Version zurückzukehren. Ein Problem, das dazu führte, dass bestimmte Spiele nach dem Drücken der Eingabetaste nicht mehr reagierten, wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Symbol für den verwendeten Speicherort nicht in der Taskleiste angezeigt wurde, obwohl es hätte angezeigt werden müssen.

Microsoft hat einen neuen Windows 11 Insider Build für den Beta- und den Dev-Kanal freigegeben. Der Build trägt die Nummer 22000.132. Diese neue Version bekommt nicht viele Neuerungen. Microsoft hat jedoch nun das neue "Chat für Teams" für alle Insider freigeben: "Der Chat von Microsoft Teams ist jetzt für Windows Insider im Beta-Kanal verfügbar. Wir freuen uns außerdem, mit der Einführung von Audio- und Videoanrufen für Einzelpersonen und Gruppen zu beginnen, mit vielen der Funktionen, die Sie bereits kennen."Das Update enthält ansonsten nur Verbesserungen, darunter viele kleine Überarbeitungen. Der größte Teil besteht aber aus Fehlerbehebungen. Details zu den Fehlerbehebungen haben wir aus den Release Notes für euch übersetzt und am Ende dieses Beitrags angefügt.Das neue Snipping Tool für Windows 11, die aktualisierte Taschenrechner-App und die aktualisierten Mail- und Kalender-Apps werden ab sofort an Windows Insider im Dev Channel verteilt. Interessierte können sich die komplette Liste der Änderungen im Windows Blog ansehen . Dort ist auch eine separate Vorschau der umgestalteten Apps zu sehen . Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc informieren dort auch über bekannte Probleme.Microsoft startet zudem für den Beta-Kanal ein Store-Update auf Version 22108.1401.0. Der Dev-Kanal hatte das Update letzte Woche erhalten. Neu ist dabei das automatischem Scrollen in Spotlight, das neuen Design der Spiele-PDP (Produktdetail-Seite) und der neuen Dialog für Bewertungen und Rezensionen.