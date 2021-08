Asus startet erste Windows 11-kompatible Treiber-Updates

Hardware-Hersteller bereiten sich derzeit auf den Wechsel auf Windows 11 vor. Dementsprechend trudeln jetzt immer weitere Updates herein - so auch von Asus . Der Hersteller startet kompatible Firmware-Updates, um das Betriebssystem der nächsten Generation zu unterstützen.

Asus testet noch einige Updates

Chipsätze mit möglicher TPM 2.0-Aktivierung B360 C246 H310 Q370 W480 X299 Z370 B365 C422 H370 Q470 Z390 B460 H410 Q570 Z490 B560 H470 Z590 H510 H570

Windows 11 stellt einige Mindestvoraussetzungen an die Hardware und hat zudem besondere Sicherheitsanforderungen, vor allem in Bezug auf die Verfügbarkeit eines Trusted Platform Module (TPM) 2.0-Moduls auf dem Chipsatz von Windows-Geräten. Asus hat nun damit begonnen, neue Firmware für seine Mainboards zu veröffentlichen, die die Unterstützung für Windows 11 ermöglicht (via Neowin ).Das neue BIOS aktiviert automatisch TPM auf AMD-Systemen oder die Platform Trust Technology (PTT) auf Intel-Systemen. Eine stetig aktualisierte Liste der bereits versorgten Geräte findet man jetzt bei Asus . Eine Liste der Chipsätze, die mit dem Stand heute schon aktualisiert wurden, haben wir am Ende des Beitrags mit angefügt. Weitere befinden sich bei Asus in der Testphase. Übrigens: Da die Technik dahinter schon verhältnismäßig alt, aber bisher kaum genutzt wurde, steht TPM 2.0 auf älterer Hardware häufig bereits zur Verfügung, ist aber deaktiviert.Die Liste gibt nun für Asus-Besitzer auch einen Anhaltspunkt, ob ihr Gerät mit dazugehört oder nicht.