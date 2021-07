Windows 11 sagt künftig voraus, wie lange Updates dauern werden

Windows Update gehört zum Alltag jedes Nutzers des Betriebssystems. Das ist seit Jahrzehnten der Fall und wird sich auch bei Windows 11 nicht ändern. Aktualisierung bekommen aber künftig eine kleine, aber feine Komfortfunktion, nämlich eine Schätzung der benötigten Zeit.

Benötigte Zeit: x Minuten

Wer nicht Blogs und Nachrichtenseiten zum Thema Microsoft und Windows genau verfolgt und weiß, was mit einzelnen Updates gefixt wird und wie groß sie sind, der muss sich jedes Mal aufs Neue überraschen lassen, wie lange das Ausführen eines Windows Updates dauert. Das ändert sich mit Windows 11, wie Ghacks im aktuellen ersten Preview-Build des neuen Betriebssystems von Microsoft aufgefallen ist.Denn bereitstehende Windows Updates werden über einen gelben Punkt und ein Update-Symbol in der Taskleiste rechts unten angezeigt. Ein erforderlicher Neustart wird allerdings auch schon bei Windows 10 ganz ähnlich bzw. gleich angezeigt, lediglich das Icon ist etwas anders. Klickt man aber darauf an (oder geht direkt zu Windows Update), dann kann man dort ein praktisches neues Feature entdecken.Denn Windows Update bzw. die "Aktualisieren und herunterfahren/neu starten"-Schaltflächen zeigen künftig an, wie lange das Ganze circa dauern wird. Das ist sicherlich eine praktische Funktion, denn man kann dadurch gut einschätzen, ob man ein Update gleich oder erst später durchführen bzw. ob man zwischendurch etwas anderes erledigen soll.In der Praxis der Windows 11-Preview funktioniert das Ganze noch nicht ganz exakt, denn ein Update, dessen Installationsdauer auf etwa fünf Minuten geschätzt wurde, war laut Ghacks in etwas mehr als einer Minute aufgespielt. Die geschätzte Zeit ist aber ohnehin nicht pauschal für alle Rechner vorhersehbar, zudem ist anzunehmen, dass Microsoft diese Schätzungen noch verbessern und auf den jeweiligen Rechner maßschneidern wird.