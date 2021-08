Windows 11: Microsoft aktualisiert "PC Health Check"-App für Insider

Microsoft hat nach der Änderung der Mindestanforderung für Windows 11 angekündigt, auch das PC-Integritätsprüfung-Tool PC Health Check zu aktualisieren. Dazu müssen neue Prozessoren in die Prüfung mit aufgenommen werden. Eine Vorschau gibt es schon.

Neue CPUs dank Insider

Die neu hinzugefügten CPUs, die nun mit überprüft werden, sind:

Core-Chips der X-Serie

Xeon-Prozessoren der W-Serie

Core i7-7820HQ

Kompatibilitätsprüfung von Windows 11

Hinweis: Für das Tool haben wir zudem einige Tipps zusammengetragen. Voraussetzung für Windows 11 ist, dass Windows im UEFI-Modus installiert-, Secure Boot aktiviert ist und TPM 2.0 zur Verfügung steht. Was hinter den sonst angezeigten Fehlermeldungen steckt und wie ihr mögliche Upgrade-Probleme verhindern und beheben könnt, erklären wir euch in unserem Für das Tool haben wir zudem einige Tipps zusammengetragen. Voraussetzung für Windows 11 ist, dass Windows im UEFI-Modus installiert-, Secure Boot aktiviert ist und TPM 2.0 zur Verfügung steht. Was hinter den sonst angezeigten Fehlermeldungen steckt und wie ihr mögliche Upgrade-Probleme verhindern und beheben könnt, erklären wir euch in unserem Artikel zum Windows 11 Upgrade-Check

Das offizielle Tool zur Überprüfung der Kompatibilität von Windows 11 von Microsoft bekommt ein Update. Nötig wird das nun, da Microsoft, wie wir berichteten , weitere Intel-CPUs mit in die Liste der unterstützten Prozessoren aufgenommen hat. Mit dem Tool lassen sich auf der eigenen Hardware dann ganz einfach die Voraussetzungen prüfen, dementsprechend bekommt die Health Check-App jetzt ein umfangreiches Update.Die neue PC-Check-App spll laut Microsoft Windows-Nutzer besser darüber informieren, ob sie zum Beispiel Secure Boot oder TPM 2.0 aktivieren müssen, um ein Upgrade durchzuführen. Das ist besser als die vage Nachricht "Nicht unterstützt", die viele Nutzer bisher erhalten. Teilnehmer am Windows Insider Programm können die Vorab-Version bereits ausprobieren. Dank der vielen fleißigen Windows-Insider hat das Windows-Team nun übrigens auch die Entscheidung getroffen, weitere CPUs in die Support-Liste mit aufzunehmen.Dank der übersendeten Telemetriedaten stellte sich nämlich heraus, dass auch Intel-Chips der 7. Generation weitestgehend ohne Probleme Windows 11 ausführen.Das PC Health Check-Tool steht aktuell in der neuesten Version nur im Rahmen des Windows Insider-Programms zur Verfügung. Wir haben im WinFuture-Downloadbereich die Version 2.3.210625001-s2 für euch. Damit könnt ihr allerdings derzeit noch nicht die Intel-Chips der 7. Generation prüfen.