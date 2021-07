Windows 11 bringt auch neue Tastenkürzel mit sich und das sind sie

Eine neue Betriebssystem-Version bringt in der Regel zahlreiche neue Features mit sich. Damit muss Microsoft meist auch einige Tastaturkürzel neu einführen oder auch alte modifizieren. Das ist auch im Fall von Windows 11 nicht anders - und das sind die neuen Shortcuts.

Windows + W:

Windows + A und Windows + N:

Windows + Z:

Jeder kennt natürlich Tastatur-Shortcuts wie Ctrl-C, -V und X, dazu kommen noch Ctrl-A und Ctrl-Z. Das sind also jene Kürzel, die selbst Amateur-Anwendern vertraut sind. Doch das sind natürlich nur die Basis-Funktionen, fortgeschrittene Nutzer finden noch etliche weitere, oftmals ist hierfür die Windows-Taste erforderlich. Und wer sich einmal an diese gewöhnt hat, der wird diese nicht missen wollen.Dabei haben sich die Tastenkombinationen von Windows 8.x auf Windows 10 nicht verändert. Doch Windows 11 wird in dieser Hinsicht Neues mit sich bringen, wie Dr. Windows entdeckt hat und berichtet.Die neuen Widgets kann man per Windows + W schnellstarten, bisher ließ sich auf diese Weise der Windows-Ink-Arbeitsbereich öffnen. Die Widgets werden in Windows 11 eine erweiterte Rolle spielen, diese kann man aber auch schon in neuen Versionen von Windows 10 ausprobieren, nämlich per "Neuigkeiten und interessante Themen", das man derzeit (nur) über die Taskleiste erreicht.Aktuell können Windows 10-Anwender das Info-Center samt Schnelleinstellungen per Windows + A öffnen und das wird auch so bleiben bzw. passt Microsoft das geringfügig an. Denn Windows + A startet weiterhin die Benachrichtigungsfläche auf der rechten Seite, mit Windows + N kann man künftig aber auch nur die Schnelleinstellungen starten.Eine der Neuerungen von Windows 11 (die auf den Fancy Zones von PowerToys basiert) nennt sich Snap-Assistent. Hier lassen sich (Snap-)Fenster in unterschiedlichen Formaten, Größen und Anordnungen auswählen, per Windows + Z und dem darauffolgendem Drücken der Tab-Taste kann man das auch direkt über die Tastatur durchführen.