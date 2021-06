Windows 11: Hersteller können auch Geräte ohne TPM 2.0 anbieten

Letzte Woche hat Microsoft sein neues Betriebssystem angekündigt und vorgestellt, Windows 11 wird dabei nicht nur viele Änderungen an der Oberfläche vornehmen, auch unter der Haube tut sich einiges. Dazu zählt u. a. der Zwang zu TPM 2.0. Doch hier wird es Ausnahmen geben.

Ausnahmen sind möglich

Windows 11 System-Check: Dieses Tool verrät ob dein PC bereit ist

Das Trusted Platform Module (TPM) sorgte bereits kurz nach Vorstellung für Diskussionen, denn viele wollten wissen, ob ihr Rechner Windows 11-tauglich ist und griffen deshalb zum PC-Integritätsprüfungs-Tool (im Englischen: PC Health Check). Dabei mussten aber auch viele mit aktueller Hardware verwundert feststellen, dass ihre Rechner angeblich nicht fit für Windows 11 sind.Gründe gibt es dafür mehrere, zumeist sind fehlendes bzw. nicht aktiviertes TPM 2.0, Secure Boot und UEFI (BIOS) Schuld. Was genau das ist und was man tun kann, um die Probleme zu umgehen, haben wir in einem separaten Artikel beschrieben . Der Redmonder Konzern begründet sein Vorgehen mit Sicherheit, man will den Security-Aspekt des Betriebssystems entsprechend hervorstreichen.Allerdings ist die Angelegenheit immer noch etwas bis sehr verschwommen. So ist beispielsweise immer noch nicht klar, was mit TPM 1.2-Rechnern passiert. Ein weiterer Punkt ist, dass Hersteller in einigen Fällen Windows 11-Geräte ohne TPM-Support veröffentlichen können. Mit expliziter Erlaubnis von Microsoft ist TPM für Hardware mit "speziellen Einsatzgebieten" nicht zwingend erforderlich.In einem neuen Support-Dokument schreibt Microsoft: "Nach Genehmigung durch Microsoft müssen OEM-Systeme für spezielle kommerzielle Systeme, kundenspezifische Bestellungen und Kundensysteme mit einem kundenspezifischen Image nicht mit aktivierter TPM-Unterstützung ausgeliefert werden."In demselben Dokument bestätigt der Redmonder Konzern, dass man Windows 11 in virtuellen Maschinen ohne TPM-Checks ausprobieren wird können. Man empfehle zwar auch für VMs das Einhalten der Hardware-Voraussetzungen, man werde sie aber nicht durch Hardware-Checks erzwingen.