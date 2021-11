Start11 Download - Startmenü von Windows 11 anpassen

das Startmenü und die Taskleiste von Windows 11 und 10 optisch anpassen

Start11 Download & Installation

Windows 11 individueller machen

Neue Funktionen

die Taskleiste unter Windows 11 wieder am oberen Bildschirmrand zu platzieren

Start11 Alternativen

Der Stardock Start11 Download kannund um zusätzliche Funktionen erweitern.Zur Auswahl stehen hierfür verschiedene Layouts und so ist es etwa möglich, unter Windows 11 ein klassisches Startmenü im Stil von Windows 7 zu erhalten und sogar fehlende Funktionen alter Windows-Versionen zurückzuholen. Aktuell steht Start11 in der Version 1.0 als kostenlose Testversion bereit.Start11 funktioniert unter Windows 11 und Windows 10 (32-Bit/64-Bit), ältere Versionen des Betriebssystems werden hingegen nicht unterstützt. Nach der Installation kann die Software unter Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse als 30-Tage-Probeversion gestartet werden.Start11 richtet sich vor allem an jene Nutzer, die mit dem Startmenü von Windows 11 nicht zufrieden sind und sich das alte Startmenü von Windows 10 oder Windows 7 zurückwünschen. Nach dem Start bietet die Software für diesen Zweck vier verschiedene Designvorlagen an. Diese können zudem noch weiter angepasst werden und zum Beispiel eine kompakte Darstellungsweise oder einen Raster-Stil nutzen.Weitere Optionen ermöglichen es, die Farbe, Transparenz und weitere Eigenschaften des Startmenüs individuell zu gestalten - wer möchte, darf sogar den Startbutton austauschen. Auch die Taskleiste erhält durch das Verändern von Transparenz, Farbe, Textur und Größe einen persönlichen Anstrich.Start11 verändert jedoch nicht nur das Windows-Design, sondern bringt auch einige nützliche Funktionen mit. So ist es etwa möglich,und das stark reduzierte Kontextmenü zu erweitern. Eine eigene Suchfunktion verspricht bessere Ergebnisse das die Windows-eigene Suche und kann diese zudem nach Dateitypen filtern und Dateiinhalte durchforsten.Start11 kann 30 Tage lang kostenlos und ohne Einschränkungen des Funktionsumfangs getestet werden, danach ist der Kauf eines Lizenzschlüssels erforderlich. Dieser kostet für die Aktivierung auf einem Gerät rund sieben Euro. Ein ähnliches Programm gibt es mit StartAllBack , wer nur die Taskleiste an den oberen Bildschirmrand befördern möchte, kann dies zum Beispiel auch mit der Freeware Taskbar11 tun.