Dieist einevon Microsoft , die erstmals im September 2011 in Anaheim, Kalifornien, stattfand und als Nachfolger der PDC gilt.Die Konferenz richtet sich in erster Linie an Entwickler und soll diesen die Vorzüge einer Entwicklung für Windows-Systeme aufzeigen. Mitunter nutzt Microsoft die Veranstaltung auch dazu, kommende Hardware sowie Neue­run­gen rund um Windows 10 und Office ge­nau­er vorzustellen.