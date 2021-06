GitHub Desktop Download - Grafischer Client für GitHub

GitHub Desktop Download & Installation

Grafische Benutzeroberfläche für GitHub

Der GitHub Desktop Download vereinfacht den Umgang mit dem Online-Dienst GitHub. Nutzer können unter anderem neue Repositories erstellen und hochladen.Die quelloffene Software richtet sich somit in erster Linie an Entwickler, die sich eine grafische Benutzeroberfläche für ihre Arbeit mit GitHub wünschen. Hier bieten wir die aktuelle Version 2.8.2 als kostenlosen Download an.GitHub Desktop unterstützt die Betriebssysteme Windows 7, Windows 8 und Windows 10 , ist allerdings nur als 64-Bit-Version verfügbar. Auf der Entwicklerseite wird außerdem eine Version für Mac OS angeboten. Nach der Anmeldung mit einem vorhandenen GitHub-Nutzerkonto ist anschließend der Zugriff auf bereits existierende Projekte möglich.GitHub Desktop ermöglicht das Erstellen, Bearbeiten und Publizieren von Repositories auf GitHub und bietet für diese Aufgaben eine grafische Benutzeroberfläche als Alternative zur Arbeit mit der Kommandozeile an. Die Software kann vorhandene Repositories aus dem Internet klonen, neue Repositories auf der Festplatte erstellen und auch bereits lokal vorhandene Repositories importieren.Werden beim Start der Software keine Repositories erkannt, können über eine Anleitung (Tutorial Repository) die verschiedenen Arbeitsschritte ausprobiert werden. Weitere Hinweise hierzu finden sich in der ausführlichen Online-Dokumentation , die derzeit unter anderem zwar auf Englisch, leider aber nicht in deutscher Sprache verfügbar ist.Nutzer können über GitHub Desktop außerdem Co-Autoren für ihre Commits hinzufügen und Anfragen beziehungsweise Pull Requests überprüfen. Durch eine umfangreiche Diff-Unterstützung lassen sich Änderungen im Code anschaulich vergleichen und die Syntax verschiedener Programmiersprachen farblich hervorheben. Nutzer externer Editoren oder Shells können auf diese direkt über GitHub Desktop zugreifen.