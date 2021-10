Die besten Tools rund um das Upgrade auf Windows 11 im Überblick

Mit Windows 11 ist die nächste große Version des Betriebssystems gestartet. Zwar hat Microsoft den Umstieg so einfach wie möglich gestaltet, dennoch sollte das Upgrade gut geplant sein - hierbei können einige nütz­li­che Programme helfen. Dieser Überblick stellt sie euch vor.

Alternative

Windows 11 als virtuelle Maschine

VirtualBox für Windows: Gratis Virtualisierung

Vorbereitung 1

Systemanforderungen prüfen

Microsoft PC-Integritätsprüfung

WhyNotWin11: Windows 11-Kompatibilität prüfen

Vorbereitung 2

Wichtige Daten sichern

Aomei Backupper: Umfangreiches Backup-Tool

Ashampoo Backup Pro: Daten sichern

EaseUS Todo Backup: Backup-Tool für Windows

Acronis Cyber Protect Home Office: Backup-Tool

Clonezilla Live: Kostenlos Festplatten klonen

CloneApp: Programmdaten sichern

Doch auch nach dem erfolgreichen Umzug auf Windows 11 dürfte das Bedürfnis vieler Nutzer groß sein, Ihr System zu optimieren und anzupassen. Wir stellen nützliche Software-Tools für die Zeit vor und nach dem Umstieg mitsamt der Möglichkeit zum Download vor.Das installierte Betriebssystem muss nicht das Einzige bleiben, mit dem man arbeiten kann. Dank der beliebten Open-Source-Software VirtualBox können unter Windows weitere Betriebssysteme wie Linux & Co. in einer virtuellen Maschine installiert und genutzt werden. Ab Version 6.1.28 läuft Windows 11 als Gast-System in VirtualBox. Hierbei wird TPM 2.0 via Passthrough vom Hostsystem genutzt. Sprich: Ihr PC muss TPM 2.0 unterstützen, damit Windows 11 in VirtualBox funktioniert.Mit nur wenigen Klicks verrät die kostenlose PC-Integritätsprüfung, ob der getestete Laptop, Desktop-PC oder Tablet-Computer problemlos ein System-Upgrade durchführen kann oder ob die vorhandene Hardware dafür nicht ausreicht.WhyNotWin11 informiert Sie schnell und einfach darüber, ob Ihr PC bereit für Windows 11 ist oder ob Sie vor dem Upgrade neue Hardware benötigen. Darüber hinaus liefert das Tool Hinweise dazu, wie vorliegende Probleme gelöst werden können.Mit dem in der Standard-Edition kostenlosen Aomei Backupper lassen sich komplette oder inkrementelle Sicherungen von Datenträgern, Partitionen sowie einzelnen Dateien und Ordnern in einer Image-Datei anlegen. Außerdem gibt es eine Cloning-Funktion und weitere Zusatzfunktionen, darunter eine Dateisynchronisation für den Abgleich von Dateien und Ordnern.Mit dem in der Standard-Edition kostenlosen Aomei Backupper lassen sich komplette oder inkrementelle Sicherungen von Datenträgern, Partitionen sowie einzelnen Dateien und Ordnern in einer Image-Datei anlegen. Außerdem gibt es eine Cloning-Funktion und weitere Zusatzfunktionen, darunter eine Dateisynchronisation für den Abgleich von Dateien und Ordnern.Jeder Computernutzer kennt das: Ohne Backup kommt nach dem Datenverlust meist nur noch der große Frust. Windows macht seit der Version 8 eine Sicherung der Dateien recht einfach. Die kostenlose Software Easeus Todo Backup kann den Daten-Security-Job allerdings noch umfassender erledigen.Mit Acronis Cyber Protect Home Office erstellen Sie Sicherungskopien wichtiger Dateien, Ordner, Partitionen oder vollständiger Festplatten. Im Falle eines Systemfehlers lassen sich so verlorene Daten problemlos wiederherstellen.Bei der Open-Source-Software Clonezilla Live handelt es sich um ein kleines Live-Betriebssystem auf Linux-Basis, mit dem sich Festplatten und Partitionen klonen oder als Images abspeichern lassen. Hierfür muss man einen bootfähigen Datenträger erstellen, was beispielsweise mit einem Brennprogramm à la CDBurner XP oder dem Universal USB Installer funktioniert. Anschließend muss Clonezilla nach einem Rechnerneustart von dem Medium ausgeführt werden.CloneApp ist eine Backup-Software für Windows, die lediglich die Einstellungen installierter Programme sichert, nicht jedoch die Programme selbst. Dabei können Sie auswählen, von welchen Anwendungen die Daten gespeichert werden sollen.