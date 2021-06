Windows 11: Völlig neuer Store kommt, Microsoft verzichtet auf 'Steuer'

Windows 11 ist im Vorfeld durchgesickert, seit heute ist es offiziell. Im Leak waren auch schon viele Aspekte und Details der heutigen Enthüllung an Bord. Eines hat aber komplett gefehlt, nämlich der neue Windows Store . Und der ist grundlegend überarbeitet worden. Mehr als das.

Microsoft Store wird "steuerfrei"

Der Leak von vergangener Woche hat Microsoft die ganz große Überraschung verdorben, doch das Redmonder Unternehmen hatte dennoch die eine oder andere Überraschung in der Hinterhand. Dazu zählt allen voran der grundlegend neue Microsoft Store. Hier hat Microsoft tiefgreifende Änderungen vorgenommen und das musste man auch tun, denn der frühere Windows Store konnte sich nie wirklich durchsetzen.Die überarbeitete Optik ist zwar ein wichtiger Aspekt des neuen Store, den eigentlichen Hammer hat Panos Panay aber für den geschäftlichen Aspekt bekannt gegeben. Denn Microsoft verzichtet in vielen Fällen auf eine Beteiligung bzw. "Steuer", wie sie Apple und Google etwa - zumeist in Höhe von 30 Prozent - erheben.Entwickler, die ihre eigene "wirtschaftliche Engine" mitbringen, bekommen bei Microsoft künftig 100 Prozent des Umsatzes. Hier muss sich zwar noch zeigen, wie genau das umgesetzt wird und ob das auch für Games gilt, eine solche "Steuerfreiheit" könnte aber ein entscheidender Faktor sein, um den Microsoft Store zum Durchbruch zu verhelfen.Der Microsoft Store verschreibt sich laut Microsoft der Offenheit, vorbei sind also die Zeiten als Microsoft versucht hat, Entwicklern die Universal Windows Platform (UWP) aufzuzwingen. Entwickler und unabhängige Softwareanbieter können Win32, Progressive Web Apps (PWA), Universal Windows Apps oder per App-Framework erstellte Anwendungen anbieten.Der neue Store soll so eine noch größere Auswahl an Apps und auch Inhalten (via Netflix, Disney+ und Co.) bieten. Das Finden von interessanten Anwendungen soll auch über kuratierte Sammlungen erfolgen. Schließlich werden Windows 11 und der neue Store erstmals auch Android-Apps unterstützen (sofern keine Google Play Services erforderlich sind) - aber dazu in einem separaten Artikel mehr