StartIsBack Download - Startmenü von Windows 11 ändern

Der StartIsBack Download bringt daszurück und erweitert dieses mit zusätzlichen Funktionen.Darüber hinaus greift das Tool in weitere Bereiche des Betriebssystems ein und ändert das. Außerdem erweitert es den Explorer um weitere Features. Aktuell kann die Software als Betaversion (Preview 1) kostenlos ausprobiert werden.StartIsBack ist noch nicht in einer finalen Version erhältlich, lässt sich aber schon als Beta testen. Voraussetzung hierfür ist Windows 11 Build 22000, andere Versionen oder gar ältere Ausgaben des Betriebssystems werden hingegen gar nicht unterstützt.Mit Windows 11 erweitert Microsoft das Betriebssystem nicht nur um neue Funktionen, sondern nimmt auch viele Anpassungen an der Benutzeroberfläche vor. Diese betreffen etwa das Startemneü und die Taskleiste - was längst nicht allen Nutzern gefällt. Genau hier setzt das Programm StartIsBack an:StartIsBack verpasst dem Startmenü von Windows 11 wieder einen klassischen Look, der sich an Windows 7 orientiert, zugleich aber auch moderner erscheint und zusätzliche Funktionen mitbringt. Nutzer können beispielsweise die Größe der Icons verändern, Apps in Ordner packen, neu installierte Programme hervorheben und auf eine erweiterte Suche zugreifen. Auch die auf der rechten Seite des Startmenüs angezeigten Elemente lassen sich anpassen und das standardmäßige Verhalten des Power-Buttons verändern.Die Taskleiste erhält mit StartIsBack ebenfalls ihr klassisches Aussehen zurück, behält gleichzeitig aber die neuen Icons und abgerundeten Ecken von Windows 11 bei.. Hier ändert das Tool etwa die Kommando- sowie Ribbon-Leisten und verbessert die Suche.Weitere Änderungen finden sich bei der Darstellung klassischer Kontextmenmüs und Tooltips, die nun auch abgerundete Ecken haben, beim Dark Mode und den Symbolen im Benachrichtigungsbereich.Da sich StartIsBack derzeit noch in der Beta befindet, läuft das Programm möglicherweise noch nicht ganz fehlerfrei. So weist der Entwickler ausdrücklich darauf hin, nach der Installation keinen Rollback auf Windows 10 durchzuführen und keine anderen Tweaks und Programme zu nutzen, welche die Benutzeroberfläche verändern. Einen Überblick über die aktuellen Probleme gibt es auf der Webseite der Betaversion . Die Beta kann bis November kostenlos ausprobiert werden, danach ist voraussichtlich der Kauf eines Lizenzschlüssels erforderlich. Der Programmname kann sich bis dahin noch ändern.Mit StartIsBack++ bietet der Entwickler außerdem ein ähnliches Programm für Windows 10 an.