Realtek Treiber und Software

Realtek HD Audio-Manager

Die unterstützten Soundchips des Realtek Audio Manager

Download des Realtek HD Audio Manager für Windows 11 und Windows 10. Dieser Realtek Treiber bietet ein optimales Klangerlebnis unter allen Windows-Versionen und enthält den Audio Manager.Auch wer keine dedizierte Soundkarte, sondern stattdessen den Audio-Chip seines Mainboards benutzt, sollte für ein optimales Klangerlebnis stets die neuesten Treiber verwenden. Hier bieten wir Ihnen die offizielle und aktuellste Version 2.83 der Treiber für Soundchips von Realtek zum Download an.Neben den Treibern enthält das Installations­paket auch den, welcher einen komfortablen Zugriff auf alle Funktionen des Soundchips bietet. Die Laut­sprech­er­konfi­guration erlaubt einen schnellen Wechsel zwischen Stereo-, Quadrophonie- 5.1 sowie 7.1-Setups sowie das Zuschalten verschiedener Tonverbesserungen.Über den Menüpunkt "Soundeffekt" lässt sich die Tonaufgabe umfassend verändern, neben zahl­reichen Umgebungseffekten wie zum Beispiel "Badezimmer", "Konzerthalle" oder "Wald" stehen auch ein Equalizer mit vorgefertigten Profilen sowie ein Karaoke-Filter bereit.Über die Raumkorrektur lassen sich Probleme ausgleichen, die durch das platzbedingt ungleichmäßige Aufstellen von Lautsprechern entstehen. Hierzu gibt man den Abstand der einzelnen Lautsprecher oder einen Wert zur Steigerung der Lautstärke in Dezibel an.Wurde ein Mikrofon an den Rechner angeschlossen, lässt dieses sich ebenfalls mit der Software konfigurieren. Alle Einstellen können in maximal vier unterschiedlichen Profilen hinterlegt werden.Die Realtek Audio Treiber setzen Windpows 11, Windows 10, Windows 7 oder Windows 8/8.1 voraus und sind sowohl für die 32-Bit- als auch die 64-Bit-Variante des Betriebssystems geeignet. Folgende Soundchips werden unterstützt: ALC882, ALC883, ALC885, ALC886, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VD, ALC891, ALC900, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC667, ALC668, ALC670, ALC671, ALC672, ALC676, ALC680, ALC221, ALC231, ALC233, ALC235, ALC236, ALC255, ALC256, ALC260, ALC262, ALC267, ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC275, ALC276, ALC280, ALC282, ALC283, ALC284, ALC286, ALC288, ALC290, ALC292, ALC293, ALC298, ALC383.Neben den offiziell von Realtek zur Verfügung gestellten Treibern finden Sie bei uns außerdem alternativ ein "inoffizielles" Treiberpaket , welches nicht über die Hersteller­seite angeboten wird, jedoch ebenfalls direkt von Realtek stammt und oftmals eine neuere Version der Treiber enthält.