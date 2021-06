Windows 11 SE: Microsoft bringt offenbar ein "Cloud-Windows" zurück

Microsoft hat vor Jahren mit einer Cloud-Version von Windows 10 experimentiert, die zunächst als Windows 10 Cloud bekannte Ausgabe kam schließlich als Windows 10 S auf den Markt bzw. wurde vorinstalliert angeboten. Im Zuge von Windows 11 könnte das ein Comeback feiern.

Idee fiel bei den Nutzern durch

Der S-Modus war eine an sich gut gemeinte Idee, die allerdings von den Kunden nicht ansatzweise angenommen und entsprechend später wieder eingestellt wurde. Windows 10 S, das anfangs als Windows 10 Cloud entwickelt wurde bzw. bekannt war, sollte ein Mehr an Sicherheit und auch Kontrolle bieten, indem es vor allem den Zugriff auf Apps einschränkt - nämlich auf jene aus dem Microsoft Store. Als Browser war bei Windows 10 S nur Edge möglich.Microsoft hat sich von dieser Windows 10-Variante auch eine bessere Performance erhofft, da eben nur direkt zertifizierte Software laufen sollte. Gedacht war Windows 10 S für Firmen, Schulen und Universitäten. Das Problem dabei war allerdings: Die Nutzer wollten diese an sich gute Idee nicht annehmen, denn schließlich zählt das Installieren von x86-Programmen zu den Grundfunktionalitäten des Microsoft-Betriebssystems. Windows 10 S erging es also wie seinerzeit Windows RT : Es verschwand letztlich sang- und klanglos (per Upgrades auf Windows 10 Pro).Doch offenbar will Microsoft die Idee nicht aufgeben und 2021 aufwärmen: Denn wie der Twitter-Nutzer @fakirmeditation alias Sigma entdeckt hat (via Deskmodder ) lässt sich in Windows 11 auch eine Version namens Windows 11 SE aktivieren. Diese scheint ein "Nachfolger" von Windows 10 Cloud bzw. Windows 10 S zu sein.Windows 11 SE wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach stark auf dem neuen Microsoft Store aufbauen, dieser ist allerdings noch nicht verfügbar, weshalb man nur spekulieren kann, welche Folgen das für Windows 11 SE haben und welche Features SE bieten wird.