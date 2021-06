Windows 11: Option für altes Startmenü - so geht's schon jetzt

Wie immer bei größeren Versionswechseln wird auch das neue Windows 11 einige Stellen mitbringen, die von den Anwendern einige Umgewöhnung erfordern. Zumindest beim wichtigen Startmenü dürfte es aber möglich sein, die alte Variante weiter zu nutzen.

Drücke Win+R auf der Tastatur

Rufe durch Eingabe von "Regedit" den Registry-Editor auf

Navigiere zum Eintrag HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\

Mit einem Rechtsklick einen neuen DWORD (32-Bit)-Wert anlegen

Dieser muss die Bezeichnung "Start_ShowClassicMode" tragen

Dessen Wert nun auf 1 setzen

Computer neu starten

Gib dem Neuen eine Chance

Dafür spricht die Tatsache, dass in dem geleakten Windows 11-Build, den wir gestern ausführlich in Bildern zeigten, bereits alles für einen solchen Wechsel vorgesehen ist. Es fehlt lediglich noch ein entsprechender Schalter an der passenden Stelle in den Einstellungen. Dieser dürfte in einem der kommenden Builds noch folgen - immerhin zeigt sich an der jetzt öffentlich gewordenen Version ohnehin, dass es sich noch längst nicht um die finale Fassung des kommenden Betriebssystems handelt.Wer allerdings bereits auf Erkundungs-Tour gehen will und dabei die Vorzüge des alten Startmenüs direkt schmerzlich vermisst, kann recht schnell selbst aktiv werden und die Umstellung trotz des noch fehlenden Schalters vornehmen. Rafael Rivera hat den entsprechenden Registry-Key bereits ausfindig gemacht (womit auch klar ist, dass Microsoft weiterhin auf die altbekannte Registry setzen wird und an dieser Stelle keinen großen Bruch vollzieht).So stellt man auf die alte Variante um:Das neue Startmenü setzt nicht mehr auf die inzwischen ganz gut ausgereiften Live Tiles. Stattdessen gibt es Icon-Sammlungen, die sich auf verschiedenen "Seiten" verteilen. Bei der Suche nach einer von vielen installierten Anwendungen dürfte man sich nun also eher an die Funktionsweise von Smartphones- oder Tablet-GUIs erinnert fühlen. Im unteren Bereich stehen hingegen häufig genutzte Verknüpfungen. Der neue Entwurf ist somit ein gutes Stück anders als das altbekannte Menü und trotz kleinerer Wechselschmerzen dürfte es aber seine Chance verdienen.