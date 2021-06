Windows 11: Alle neuen Hintergrundbilder in 4K zum Download

Microsoft wird demnächst sein neues Betriebssystem Windows 11 veröffentlichen und dieses wird diverse Neuerungen mit sich bringen. Diese betreffen einige Funktionen und vor allem die Optik. In die zweite Kategorie fallen auch die neuen Hintergründe, denn Windows 11 wird eine Reihe neuer Wallpaper bieten.Mit an Bord sind insgesamt fünf neue Hintergründe oder besser gesagt Kategorien: Das Standard-Windows 11-Wallpaper ist ein an eine Blume erinnerndes blaues Band bzw. ein gefalteter Stoff. Dieses Motiv gibt es in einer hellen und einer dunklen Variante.Dazu kommen aber noch vier weitere Kategorien hinzu, diese liefern jeweils vier Varianten und somit Hintergründe.bietet zusätzliche Interpretationen des Standard-Hintergrundes, hier dominieren helle Pastelltöne. Wer einen dunklen, aber farbenfrohen Hintergrund bevorzugt, kann zugreifen, auch hier wird das Standard-Motiv abgewandelt, aber in eine Variante, die farbenfroher ist und auch mehr Bewegung transportiert.Die intensivsten Farben bietet, das ist eine Aurora-artige Kugel, die mit intensiven Blau- und Rot-Tönen arbeitet. Wer es etwas bodenständiger und heller mag, der greift zu den Aufnahmen mit dem Titel. Hier gibt es klassische Landschaften (Berge, Seen, Wälder, Dünen), in deren Hintergrund eine aufgehende Sonne zu sehen ist.