WhyNotWin11: Tool prüft Upgrade-Voraussetzungen für Windows 11

Nachdem Microsoft sein neues Betriebssystem Windows 11 angekündigt hat, wollen immer mehr Nutzer wissen, ob sie das Upgrade auf ihrem PC installieren können. Während das Microsoft-Tool nur wenige Details an­gibt, führt eine Drittanbieter-App alle fehlenden Voraussetzungen auf.

Microsoft-Tool erst nur mit Ergebnis

Windows 11 System-Check: Offizielles Tool

Das Programm wurde von dem Entwickler Robert Maehl entwickelt und steht inzwischen in der Version 2.2.4.0 bereit. Es handelt sich um ein Open-Source-Werkzeug , das von allen Nutzern kostenfrei verwendet werden kann. In dem Tool werden verschiedene Bereiche, die auch bei der Installation von Windows 11 auf Mindestanforderungen geprüft werden, auf­ge­lis­tet. In der Spalte neben den Bereichen kommen die im PC verbauten Komponenten zum Vorschein. Links wird dargestellt, ob die Komponenten den Mindestanforderungen genügen.Ein grünes Quadrat mit dem Text 'OK' deutet darauf hin, dass die gefundene Komponente von Windows 11 unterstützt wird. Ein gelbes Quadrat mit Fragezeichen weist den Nutzer auf eine mögliche Inkompatibilität hin. Ein rotes Quadrat mit 'X' bedeutet, dass die Komponente die Installation des neuen Redmonder Be­triebs­sys­tems verhindern dürfte.Im Gegensatz zum offiziellen Windows 11 System-Check zeigt das Tool von Robert Maehl alle Teilbereiche in einer Übersicht an. Die Microsoft-App hatte zunächst nur ausgeben, ob ein Upgrade möglich war oder nicht. Seit einigen Tagen kann das Tool auch nennen, welcher Test zum negativen Ergebnis geführt hat.Wer aus dem offiziellen Tool nicht schlau wird und WhyNotWin11 eine Chance geben möchte, kann sich die Anwendung aus dem GitHub-Repository herunterladen. Das Programm dürfte in nächster Zeit noch aktualisiert werden, sobald weitere Anforderungen oder Änderungen bekannt werden. Die Display-Auflösung wird aktuell noch nicht von WhyNotWin11 geprüft.