Windows 11: Gratis-Upgrade von Windows 10 erst 2022 möglich

Während die Fertigstellung von Windows 11 für den Herbst 2021 angekündigt wurde, scheint das Gratis-Upgrade für Nutzer von Windows 10 noch länger auf sich warten zu lassen. Kompatible PCs sollen erst im nächsten Jahr eine kostenlose Aktualisierung erhalten.

Insider-Preview-Builds, Neukauf oder einfach nur warten

Konnte Microsoft in der letzten Woche mit einer moderner Optik und nützlichen Funktionen einen ersten Blick auf Windows 11 gewähren, ist die Verwirrung nach der offiziellen Vorstellung groß. Nicht nur die eingeschränkte Kompatibilität des neuen Betriebssystems zu älteren Desktop-PCs, Notebooks und 2-in-1s wird in der Community heiß diskutiert, auch hinter den Rollout-Plänen des Unternehmens stehen einige Fragezeichen. Unter anderem äußerten sich die Redmonder via Twitter zum Zeitplan des Upgrades von Windows 10 auf Windows 11.So beantworte man die Frage nach dem offiziellen Release-Termin wie folgt: "Windows 11 wird Ende 2021 erscheinen und über mehrere Monate ausgeliefert werden. Der Rollout des Upgrades auf bereits heute im Einsatz befindliche Windows 10-Geräte wird 2022 beginnen und sich über die erste Hälfte des Jahres erstrecken." Sollte es sich hierbei nicht um einen Fehler des Social-Media-Teams handeln, dürften zuerst neu ausgelieferte PCs mit Windows 11 in Berührung kommen, bevor ein kostenloses Update für Windows 10-Nutzer bereitgestellt wird.Wer so früh wie möglich auf den Windows 11-Zug aufspringen möchte, wird also nicht um das Windows 11 Insider-Programm oder die manuelle Installation eines RTM-Builds (Release to Manufacturing) herum kommen. Offen bleibt, ob Microsoft in diesem Fall auf die automatisch vorgeschlagene Aktualisierung von Windows 10 auf Windows 11 anspielt, die durch eine manuelle Suche innerhalb der Windows-Update-Funktion bekanntlich auch schon früher angestoßen werden könnte. Im Vorfeld des angekündigten Gratis-Upgrades besteht somit weiterhin Klärungsbedarf.