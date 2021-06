Windows 11: Die Klassiker Notepad und MS Paint erhalten neues Design

Windows 11 bringt nicht nur zahlreichen Änderungen am Betriebssystem selbst mit sich, Microsoft spendiert im Zuge dessen auch diversen Apps eine optische Auffrischung. Dazu zählen auch zwei Klassiker, nämlich Notepad und MS Paint, diese werden vor allem optisch modernisiert.

Mehrere Anwendungen werden modernisiert

Es gibt immer wieder Stimmen, die der Ansicht sind, dass Windows 11 "nur" ein Windows 10.5 ist. Das liegt daran, dass zwar viele Bestandteile von Windows 11 überarbeitet werden, das Betriebssystem aber im Wesentlichen nach wie vor das ursprünglich als Sun Valley bzw. Version 21H2 bekannte Windows 10-Update darstellt. Die Designsprache, auf der Windows 11 basiert, ist ebenfalls nicht neu, denn die optischen Neuerungen befolgen das Fluent Design, das die Redmonder bereits 2017 vorgestellt haben.Im Zuge der Windows 11-Präsentation bzw. dem anschließenden Briefing für Entwickler wurden Notepad und MS Paint zwar nicht explizit erwähnt, doch in Screenshots konnte man Details auf diverse andere Apps entdecken - darunter übrigens auch der überarbeitete Explorer.Auch Notepad und MS Paint tauchen in einem Bild auf und das ist sicherlich kein Zufall. Man kann darauf gleich mehrere Änderungen erkennen, die das Fluent Design einsetzen. So haben die beiden Anwendungen künftig moderne Header, die das bisherige Ribbon-Design aufgreifen, aber auch weitgehend modernisieren.Das Interface von Paint ist vom Aufbau her im Prinzip gleich oder ähnlich wie bisher, die Elemente wurden aber teilweise verschoben und allesamt optisch überarbeitet - die Icons wirken dadurch natürlich zeitgemäßer und alles passt besser zum Gesamtbild von Windows 11. Features gehen dabei keine verloren. Ähnlich ist es sicherlich auch beim Notepad, hier ist aber nur ein kleiner Ausschnitt des Fensters zu erkennen. Alle Apps werden natürlich die für Windows 11 typischen runden Ecken erhalten.