PowerToys - Neuauflage von Microsofts Werkzeug-Sammlung

ARM64-Unterstützung geplant

Das können die Tools

Microsoft hat die bekannten PowerToys aus Windows 95-Zeiten wieder aufleben lassen. 2001 startete die erste Auflage. Das Entwickler-Team arbeitet dabei nun wieder daran, ver­schie­de­ne nützliche Tools als PowerToys-Sammlung für Windows 10 zur Verfügung zu stellen. Das Ganze wird als Open Source Projekt bei Git­Hub geführt und ist mittlerweile bei Version 0.15.2 angekommen.Unterstützt werden aktuell nur x64-Systeme. ARM64-Unterstützung ist ge­plant. Um PowerToys ausführen zu können, ist die Mindest­voraus­setzung aktuell das Windows 10 Build 17134 (Windows 10 April 2018 Update aka Windows 10 Version 1803) oder höher.Die PowerToys sollen individuellere Workflows und mehr Effizienz in der Bearbeitung mit der Windows 10-Shell ermöglichen. Daher gibt es ein paar praktische Alltagshilfen, wie zum Beispiel PowerRename, Shortcut und FancyZones.Nutzer können mit Hilfe von Po­wer­Re­name Da­tei­en in gro­ßen Men­gen un­kom­pli­ziert um­be­nen­nen. Short­cut dient als ein Guide für Tas­ta­tur­kür­zel. Fan­cy­Zo­nes ist ein Fens­ter-Ma­na­ger, mit dem man sich seine Lay­outs für die ide­ale Fens­ter-An­ord­nung er­stel­len kann. Wei­te­re Tools sol­len noch nach und nach hin­zu­ge­fügt wer­den. Die Neu­auf­lage der Po­wer­Toys ist aber ak­tu­ell noch in einem frü­hen Beta-Sta­di­um.Im GitHub-Repository von Microsoft kann man alles Wis­sens­wer­te zu der neuen Windows 10-Ver­sion der Power­Toys nachlesen.Wir stellen den jüngsten Installer (Setup Wizard) für die PowerToys bereit. Nach dem Download führt man die PowerToysSetup-0.xxx.msi-Datei aus. Der Installer führt durch alle weiteren Schritte, zum Beispiel bei der Wahl zum Installationsort und für nötige Freigaben.Im Anschluss ist das Programm nutzbar. Man kann beim Abschluss des Setups gleich mit auswählen, ob man sich einen Shortcut für PowerToys erstellen will.