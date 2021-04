YouTube to MP3 Converter Download - Musik herunterladen

offline abspielen lassen

Mit dem Download des MediaHuman YouTube to MP3 Converter laden Sie Ihre Lieblingslieder bequem von YouTube und anderen Webseiten auf Ihren PC herunter.Per Knopfdruck lädt die kostenlose Software sowohl einzelne Musikstücke als auch komplette Wiedergabelisten, sodass diese sich im Anschluss. Die originale Au­dio­qualität bleibt dabei erhalten, alternativ kann eine Konvertierung der Dateien vor­ge­nom­men werden. Aktuell steht die Software in der Version 3.9.9.54 für Windows bereit.Der MediaHuman YouTube to MP3 Converter un­terstützt sämtliche Windows-Versionen ab Windows XP, sowohl in den 32-Bit- sowie 64-Bit-Versionen. Auf der offiziellen Webseite lassen sich zudem Downloads für Linux und Mac OS finden.Die Bedienung des Freeware-Tools ist denkbar einfach: Um ein neues Lied oder eine komplette Wiedergabeliste zum Download hinzuzufügen, muss lediglich die entsprechende URL in das Programmfenster gezogen werden. Alternativ lässt diese sich über einen Klick auf den Button "URL hinzufügen" aus der Zwischenablage übernehmen.Ein anschließender Klick auf das Pfeilsymbol startet dann die Downloads. Anders als es der Programmname vermuten lässt, funktioniert dies nicht nur bei YouTube:Vor dem Download erlaubt ein einfacher Tag-Editor das manuelle Ändern von Albumtitel, In­ter­pre­ten und weiteren Informationen, falls diese nicht automatisch ausgefüllt wurden. Ebenfalls praktisch: Über dieüberwacht das Tool beliebige Wiedergabelisten oder Kanäle und lädt neu hinzugefügte Lieder automatisch herunter.In den Einstellungen kann das Verhalten der Soft­ware weiter angepasst werden. Dazu zählen die Möglichkeit, das Ausgabeformat der her­un­ter­ge­la­de­nen Dateien zu ändern oder die Anzahl gleichzeitiger Downloads zu beschränken. Auch der automatische Export nach iTunes ist hier möglich.Der MediaHuman YouTube to MP3 Converter macht das Herunterladen von Musik aus dem Internet denkbar einfach und ist ohne störende Einschränkungen kostenlos nutzbar. Ähnliche Programme gibt es beispielsweise mit dem Free YouTube to MP3 Converter YouTube Song Downloader oder 4K Video Downloader