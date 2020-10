65. Geburtstag von Bill Gates - Das Leben des Microsoft-Gründers

Bill Gates gehört zu den bekanntesten Personen in der Computer-Branche. Seit über vier Jahrzehnten prägt sein Unternehmen Microsoft die PC-Welt. Der Werdegang des umtriebigen Computer-Nerd vom Studenten hin zum Philanthropen ist dabei bemerkenswert und ein Grund, sich einmal genauer mit seinem Leben zu beschäftigen.



Gates kommt dabei aus "gutem Hause" und hat in seiner Kindheit und Jugend viel Unterstützung und Förderung erhalten. Heutzutage ist er selbst stark engagiert und bleibt dabei ein echter Macher, der abpackt und vor allem im Bereich Gesundheit und Entwicklungshilfe tätig ist. Mit seiner Frau Melinda hat er die gleichnamige Stiftung ( Bill & Melinda Gates Foundation ) ins Leben gerufen und will im Laufe seines Lebens noch gut die Hälfte seines Vermögen wohltätigen Zwecken zukommen lassen.



Gates wurde zudem in den letzten Jahren mit besonderen Ehrenpreisen ausgezeichnet, unter anderem erhielt er den Bambi, verschiedenen Ehrendoktorwürde und die Presidential Medal of Freedom, einer der höchsten zivilen Auszeichnungen in den USA.