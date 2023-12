So viel Geld verdient Microsoft-Gründer Bill Gates - und so gibt er es aus

Bill Gates verdient 10,95 Millionen Dollar pro Tag - mehr als das Vier­fache dessen, was ein Durchschnittsmensch in seinem Leben verdient. In einem neuen Beitrag beleuchtet das Online-Magazin Benzinga das Einkommen von Microsoft-Gründer und Philanthrop Bill Gates.

117 Dollar pro Sekunde verdient Bill Gates

Immobilien-Geschäfte

Zusammenfassung Bill Gates verdient täglich 10,95 Millionen Dollar

War lange der wohlhabendste Mensch, jetzt auf Platz 6

Durchschnittsverdienst im Leben bei 2,7 Millionen Dollar

Einkommen aus verschiedenen Quellen, nicht nur Microsoft

Microsoft erreichte 2019 Marktkapitalisierung von 1 Billion

Investitionen in Immobilien und Anteile an Luxushotels

Gates gibt Geld für Luxus und philanthropische Zwecke aus

Gates Stiftung erhöht Ausschüttung bis 2026 auf 9 Milliarden Dollar

Gates hielt den Titel des reichsten Mannes der Welt rund 20 Jahre lang, bevor er vor einigen Jahren von Amazon-Gründer Jeff Bezos überholt wurde und aktuell im Jahr 2023 auf Platz 6 der vermögendsten Menschen weltweit liegt.Um das Ausmaß seines Vermögens zu verdeutlichen, schreibt Benzinga: Laut der Karriereinformationsseite Zippia verdient ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben etwa 2,7 Millionen Dollar. Gates verdient etwa das Drei- bis Vierfache dieses Betrags an einem Tag, was das Ausmaß seiner finanziellen Ressourcen verdeutlicht.Über den genauen Betrag gibt es unterschiedliche Angaben. Eine Quelle schätzt seinen Tagesverdienst auf etwa 10,95 Millionen Dollar - also etwa 117 Dollar pro Sekunde. Eine andere Quelle gibt eine Schätzung von etwa 7,6 Millionen Dollar pro Tag oder 319.635 Dollar pro Stunde an.Obwohl Gates vor allem als Kopf hinter Microsoft bekannt ist, hat er ein Vermögen angehäuft, das weit über den Wert seiner Microsoft-Aktien hinausgeht.Seit der Gründung von Microsoft durch Gates und Paul Allen im Jahr 1975 hat das Unternehmen verschiedene Branchen dominiert und bis 2019 eine Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar erreicht. Quellen zufolge stammen dennoch nur etwa 12,5 Prozent von Gates Nettovermögen von Microsoft.Reich wurde Gates mit seinen Investitionen in Immobilien, darunter das 127 Millionen Dollar teure "Xanadu 2.0" in Washington und das 18 Millionen Dollar teure "Rancho Paseana" in Kalifornien. Gates hält zudem Anteile an Luxushotels und einer Reihe anderer Unternehmen.Gates nimmt aber nicht nur viel Geld ein - er gibt auch gerne viel aus. Gates Sammlung von Luxusfahrzeugen, Privatjets und Kunst spiegelt seine eklektischen Interessen wider, während seine philanthropischen Bemühungen sein Engagement in den Bereichen Gesundheit, erneuerbare Energien etc. unterstreichen.Alleine in diesem Jahr hat die Bill & Melinda Gates Stiftung 8,3 Milliarden Dollar für die Bekämpfung von Armut, Krankheit und Ungleichheit bereitgestellt, was einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis 2026 will die Stiftung ihre Ausschüttung auf 9 Milliarden Dollar erhöhen.