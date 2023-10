Er ist Studienabbrecher mit Ehrendoktorwürde, war süchtig nach Minesweeper, spielt heute lieber Golf oder Karten, gilt als Computergenie und war schon mehr als einmal der reichste Mensch der Welt: Die Rede ist von Bill Gates , der heute seinen 68. Geburtstags feiert.

Bill Gates wurde als William "Bill" Henry Gates der Dritte am 28. Oktober 1955 in der Nähe von Seattle geboren. Er gilt als einer der bekanntesten Persönlichkeiten, auch wenn sein Name vielen nicht so geläufig ist wie seine Produkte.Die stehen nämlich seit nun über vier Jahrzehnten in fast jedem Haushalt, der Name seines Unternehmens gehört weltweit zu den bekanntesten Marken überhaupt.Dabei ist Gates kein Mann der Öffentlichkeit. Die nutzt Bill Gates gern für seine zahlreichen Projekte, doch privat lässt er es gern ruhig angehen - und möglichst ohne Medienrummel. Den hat er durch seine Unternehmungen auch außerhalb von Microsoft schon zur Genüge.Dabei hat Gates es wie kaum ein anderer geschafft, das Leben in der modernen Computerindustrie mitzuformen, wie wir es heute kennen.1975, also als 19-jähriger Computernerd ohne große Erfahrung in der Arbeitswelt, gründete er gemeinsam mit seinem im Jahr 2018 verstorbenen Schulfreund Paul Allen das Unternehmen. Micro-Soft wurde die Firma zunächst genannt, später erst wurde daraus ein einziges Wort und eine gigantische Software-Industrie.Geschichten über die raue Anfangszeit des noch jungen Gates und Microsoft gibt es viele. Zwar galt er als in sich gekehrter Nerd, anders als beispielsweise der Selbstdarsteller und Apple-Gründer Steve Jobs ("Ich war niemals in der Liga von Steve Jobs", sagte Gates schließlich selbst von sich im Bezug zu Jobs ).Aber er war der Mann der Geschäfte, der kleinen Deals und des geschickten Zukaufs an Lizenzen. Später brachte ihm gerade das auch wieder viel Ärger ein, denn sein Erfolg führte zu einigen kartellrechtlichen Verfahren aufgrund von Monopolausnutzung, Stichwort Browserkrieg. Es drohte sogar die Zerschlagung des Konzerns.In den frühen Jahren der Computer-Branche startete Gates dabei mit einer damals recht abwegigen Idee. Sein Business war Software. Bis dato hatten sich Unternehmen nur auf die Hardware-Entwicklung gestürzt und alle benötigten Codes meist frei weitergegeben.Software war zumindest kein Produkt wie heute, sondern viel mehr das benötige Extra, das es so gratis dazu gab. Gates und Allen setzten mit Micro-Soft aber ein Preisschild an das Betriebssystem und brachten so eine Revolution in Gang. Erst sie schafften überhaupt den Zweig der Software-Industrie. Diese Idee brachte ihnen zunächst vor allem Ärger und die Ablehnung der Mitstreiter in der jungen PC-Welt ein.Ein Großauftrag von IBM brachte dann Geld und Anerkennung und führte schließlich zu der Entwicklung von MS-DOS (Microsoft Disc Operating System). Der Rest ist (Computer-) Geschichte.2007 gab Gates dann seinen Rückzug aus seinem Unternehmen bekannt. Seither ist es aber für Gates alles anderes als ruhig geworden - und arbeitsam und viel beschäftigt ist er noch immer. Die Arbeit für die Gates Foundation, einer Stiftung, die sie weltweit für bessere medizinische Versorgung und für den Kampf gegen Kinderlähmung und Malaria einsetzt, setzt Bill auch nach der Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau Melinda noch immer gemeinsam fort.Sein aktuell auf rund 109 Milliarden US-Dollar geschätztes Vermögen wird einmal zum Großteil in diese Stiftung einfließen. Seine drei Kinder werden dennoch sicherlich vom Erfolg des Vaters profitieren und kein geringes Erbe bekommen.