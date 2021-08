Bill Gates über seine Scheidung und die Treffen mit Jeffrey Epstein

Microsoft-Co-Gründer Bill Gates ist seit Anfang dieser Woche offiziell ein Single, seine Ex-Frau Melinda und er haben ihre Scheidung in kürzest möglicher Zeit vollzogen. Nun hat er ein Interview gegeben und sprach über die Trennung und auch ein kontroverses Thema.

Epstein soll Geld für globale Gesundheit in Aussicht gestellt haben

Gemeint sind damit seine Treffen mit Jeffrey Epstein, einem Investmentbanker und Sexualstraftäter. Dieser hat auch mutmaßlich mit minderjährigen Mädchen gehandelt, erhängte sich aber in seiner Zelle, bevor es zu einer Verhandlung kommen konnte. Epstein hatte mit zahlreichen Prominenten und Milliardären zu tun, darunter auch Gates.Im Gespräch mit CNN-Moderator Anderson Cooper sagte Gates, dass er Epstein nur in der Hoffnung getroffen habe, Geld für karitative Zwecke zu bekommen: "Ich habe mehrmals mit ihm zu Abend gegessen, in der Hoffnung, dass das, was er gesagt hat, nämlich, dass er über seine Kontakte Milliarden von Spendengeldern für die globale Gesundheit erhalten könnte, sich bestätigen würde."Gates meinte aber, dass er diese Treffen eingestellt habe, als klar wurde, dass sie zu nichts führen: "Als es so aussah, als wäre das keine echte Sache, endete diese Beziehung." Entschieden dementierte Gates indes Medienberichte, dass seine Treffen eine Rolle bei seiner Trennung bzw. Scheidung gespielt hätten.Cooper wollte natürlich auch wissen, wie es ihm nun nach der Scheidung geht und der langjährige Microsoft-CEO wurde hier fast schon sentimental: "Es ist eine Zeit des Nachdenkens, und an diesem Punkt muss ich vorwärts gehen. Innerhalb der Familie heilen wir, so gut wir können."Angesprochen auf die Stiftung hat Gates aber die Hoffnung, dass Melinda French Gates sich entscheidet, zu bleiben: "Das wäre definitiv das Beste für die Stiftung. Melinda hat unglaubliche Stärken, die sie einbringt, um die Stiftung zu verbessern."