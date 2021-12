Impfgegner attackieren Apple Store - aber wohl nicht wegen Bill Gates

Apple-Co-Gründer Bill Gates ist zwar schon lange nicht mehr CEO des Konzerns, dennoch glauben so manche, dass der langjährige Kontrahent von Microsoft-Chef Steve Jobs für die Pandemie verantwortlich ist. Dieser Satz könnte jedenfalls in der Parallelwelt von Impfgegnern wahr sein.

"Apple-Chef Bill Gates"

Nur zur Klarstellung: Die Einleitung ist natürlich ironisch gemeint, denn die Fakten sind andere, nämlich, dass Bill Gates Microsoft mitgegründet hat und die Apple-Legende Steve Jobs heißt. Nur damit das klar ist. Aber: Fakten interessieren Impfgegner und Covidioten schon lange nicht bzw. noch nie.Zu diesem Schluss kann man nach fast zwei Pandemiejahren kommen, allerdings machen sich auch die Kritiker der Impfkritiker keinen Gefallen, wenn sie "zum Spaß" (ironische) Unwahrheiten verbreiten. Denn ein Twitter-Nutzer namens Barak Shoshany hat am Wochenende ein Video geteilt, das Anti-Vaxxer protestierend vor einem Apple Store in London zeigt.Dieses kommentierte er folgendermaßen: "Heute haben Anti-Vaxxer in London ein Apple-Geschäft angegriffen und 'Schämt euch' gerufen, vermutlich weil sie glauben, dass Apple Bill Gates gehört. Und sie haben den Angriff mit ihren iPhones gefilmt. Ich vermute, sie haben 'selbst recherchiert'?"Auch wenn die Ironie in diesem Tweet recht leicht identifizierbar ist, so hat etwa MSPowerUser diesen auch direkt als Tatsache aufgegriffen. Dort schreibt man, dass der Angriff auf den Apple Store, bei dem wohl auch Eier flogen, eine direkte Folge dessen sei, dass die Impfgegner glaubten, dass Bill Gates Apple gegründet hat - dafür gibt es aber keinerlei Belege.Fakt ist aber dennoch, dass die Covidioten den Apple Store attackiert haben. Das Warum ist unklar und möglicherweise ebenso unsinnig wie die Behauptung, Gates sei für Pandemie verantwortlich, da er uns per Impfung Chips ins Blut verabreichen will. Denn das ist eine der beliebtesten Verschwörungsspinnereien der Anti-Vaxxer.