Bill Gates: Maskenverweigerer sind wie Nudisten in der Öffentlichkeit

Microsoft-Co-Gründer Bill Gates ist zuletzt hinsichtlich der Pandemie als Mahner aufgefallen und Covid-19 bleibt auch weiterhin sein (und unser aller) Thema des Jahres. Dabei kommt aber auch Gates nicht aus dem Wundern heraus, vor allem hinsichtlich von Masken.

Anfängliche Meinung geändert

Es gibt mittlerweile keine Zweifel mehr, dass Mund/Nasen-Schutz eine wichtige Waffe im Kampf gegen das Coronavirus ist und vor allem andere schützt, in einigen Fällen bzw. im begrenzten Ausmaß sogar den Träger. Dennoch sind solche Alltagsmasken weltweit zum Politikum geworden, da sich einige Leute schlichtweg weigern, eine solchen Schutz zu tragen - und so vor allem andere Menschen gefährden.Auch Bill Gates kann seinen Ärger und seine Verwunderung über Maskenverweigerer kaum noch zurückhalten (via Business Insider ). In seinem neuen Podcast , den er gemeinsam mit Schauspielerin Rashida Jones gestartet hat ("Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions") wundert sich der langjährige Microsoft-CEO: "Die Vorstellung, dass sich jemand weigert, eine Maske zu tragen, das ist für mich so seltsam."Er meint, dass Maskenverweigerer "wie Nudisten" seien. Wenn man Menschen bittet, in der Öffentlichkeit Hosen zu tragen, dann "sagt kein Amerikaner oder nur sehr wenige, dass das wie eine schreckliche Sache ist." Wem das nicht passt, der könne gerne auf Maske oder Hose verzichten - aber eben zu Hause.Jones weiter: "Wenn Sie irgendwann früher in Ihr normales Leben zurückkehren wollen, tragen Sie eine Maske. Oder tragen Sie keine Maske und bleiben zu Hause. Aber nach beiden Dingen zu fragen, klingt so, als wollte man nur, dass die Dinge besser werden, und das sind sie nicht, also muss man sich einfach damit ab­fin­den, wie es derzeit ist."Die beiden sprechen auch darüber, warum Ex­per­ten anfangs dachten, dass Masken nicht wirklich helfen. Gates erklärt das auch und meint, dass man in den Anfangstagen der Pandemie eben dachte, dass das Coronavirus sich eher wie ein Grippevirus verhält. Letzteres verbreitet sich durch Husten, aber nicht ansatzweise so stark wie Corona, das bereits beim Sprechen in gefährlichen Mengen ausgestoßen wird: "Diese unglaublichen Viruslasten, die man beim Coronavirus erlebt, kommen bei den meisten anderen Atemwegsviren nicht vor", so Gates.