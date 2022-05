Bill Gates plaudert: Ask-me-Anything über Kryptowährungen und ZFold3

Microsoft-Gründer Bill Gates hat sich wieder einmal den Fragen von Fans und Kritikern in einer öffentlichen Fragerunde bei Reddit gestellt. In der jüngsten"Ask Me Anything"-Session ging es dabei um Corona, Bitcoin , Landwirtschaft und das Smartphone, welches Gates nutzt.

Einige der Highlights: Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Klimawandel in den nächsten 10-20 Jahren entwickeln? Und was tun wir als Zivilisation, um dem entgegenzuwirken? Was ist unsere größte Herausforderung?

"Der Schlüssel liegt darin, Dinge wie Elektrizität, Stahl, Zement und Fleisch ohne Emissionen herzustellen, aber zu Kosten, die gleich oder niedriger sind als die heutigen Kosten. Meine Bemühungen bei Breakthrough Energy bestehen darin, die Innovatoren zu finanzieren und ihnen bei der Vergrößerung zu helfen. Ich bin optimistisch, denn die Fortschritte, die die geförderten Unternehmen in den letzten drei Jahren bei der Innovation gemacht haben, sind sehr gut.

Was haben Sie mit all dem Ackerland vor, das Sie gekauft haben?

"Mein Investmentteam hat das Ackerland gekauft. Es handelt sich um weniger als 0,1 % aller landwirtschaftlichen Flächen in den USA, weil die Besitzverhältnisse so unterschiedlich sind. Wir investieren in die Farmen, um die Produktivität zu steigern. Einige befinden sich in der Nähe von Städten und werden möglicherweise einer anderen Nutzung zugeführt."

Was halten Sie von der Indoor-Farming?

"Für einige hochwertige Kulturen kann das funktionieren. Bei Getreide wie Weizen, Reis und Mais wird es wahrscheinlich nie wirtschaftlich sein. Wir können das Saatgut für alle Kulturen erheblich verbessern, um die Produktivität zu steigern - das ist eine wichtige Investition, um die durch den Klimawandel verursachten Probleme zu verringern."

Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die einen positiven Einfluss auf die Welt haben wollen?

"Am besten ist es, viel zu lesen und hoffentlich eine Fähigkeit zu finden, die einem Spaß macht und die etwas bewirken kann. Für manche bedeutet das, dass sie in Wissenschaft oder Technik großartig sind. Für andere bedeutet es, ein guter Kommunikator oder Politiker zu sein. Für manche bedeutet es, Krankenschwester oder Arzt zu werden. Die Möglichkeiten, etwas zu lernen, sind heute besser als je zuvor."

Was denken Sie über Bitcoin und Kryptowährungen?

"Ich besitze keine. Ich investiere gerne in Dinge, die eine wertvolle Leistung erbringen. Der Wert von Unternehmen basiert darauf, wie sie großartige Produkte herstellen. Der Wert von Kryptowährungen ist nur das, was eine andere Person entscheidet, dass jemand anderes dafür bezahlen wird, und trägt somit nicht zur Gesellschaft bei wie andere Investitionen."

Was für ein Telefon haben Sie?

"Ich habe ein Android Galaxy ZFold3. Ich probiere verschiedene Modelle aus. Mit diesem Bildschirm komme ich mit einem tollen tragbaren PC und dem Telefon aus und mit nichts anderem."

Welche Anschaffung hat Ihnen die meiste Freude bereitet?

"Wenn es uns gelingt, die Kinderlähmung auszurotten, wird das eine große Freude sein. Es hat viel Geduld und eine großartige Strategie erfordert, um dem Erfolg nahe zu kommen. Das, was bisher am besten gelungen ist, ist die Finanzierung von Impfstoffen für arme Länder durch GAVI. Ich mag zwar Burger, schöne Tennisschläger und all die tollen Streaming-Dienste, aber nichts allzu Einzigartiges".

Bill Gates hat in der zurückliegenden Woche seine mittlerweile zehnte " Ask Me Anything "-Sitzung auf Reddit veranstaltet und nun eine Zusammenfassung der häufigsten Themen in seinem Blog veröffentlicht . Dabei ging es unter anderem noch einmal um sein neuestes Buch, "How to Prevent the Next Pandemic" (Wie man die nächste Pandemie verhindert) und um die Corona-Erkrankung von Gates, die er erst vor ein paar Tagen publik gemacht hatte Abgesehen von der Pandemie und den Impfstoffen beantwortete Gates eine Frage über seine Beziehung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Da jemand wissen wollte, wie es auf Epsteins berüchtigter Insel aussehe, erklärte Gates, er sei nie auf einer seiner Inseln gewesen: "Ich hatte Treffen, bei denen die Finanzierung von Global Health diskutiert wurde. Im Nachhinein bereue ich die Treffen mit ihm." Zudem haben die Fragesteller vor allem Gates nach seiner Meinung zu bestimmten Themen befragt.Der Microsoft-Mitbegründer war zuletzt im März 2021 bei Reddit angetreten und hatte damals viele Fragen zu Fehlinformationen beantworten sollen.