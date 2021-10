ist ein Betriebssystem, das von Google entwickelt wird. Da es für den mo­bi­len Einsatz konzipiert ist, kommt es in der Regel aufoderzum Einsatz. Die erste Android-Version er­schien im Oktober 2008, seit 2010 ver­öf­fent­licht Google unter dem Namen Nexus auch eigene Android-Geräte. 2016 wurde diegestartet.Android basiert auf dem Linux-Kernel und ist frei verfügbar, weshalb es auf Geräten vieler unterschiedlicher Hersteller vorinstalliert ist. Dank derdes Betriebs­sys­tems existieren für viele Modelle ange­pass­te Distributionen, von denen die be­kann­tes­te LineageOS heißt.Außerdem gibt es weitere Spezialversionen von Android:(zuvor: Android Wear) für Wearables wie Smartwatches,für Infotainment-Systeme in Fahrzeugen undfür TV-Geräte und Set-Top-Boxen.Der Funktionsumfang kann mithilfe von Mini-Anwendungen () erweitert wer­den. Diese lassen sich entweder über App-Stores wie den offiziellenoder in Form von APK-Dateien beziehen.