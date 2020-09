Bill und Melinda Gates sind 'schockiert' über 'schreckliche US-Führung'

An sich hat es Bill Gates immer vermieden, sich allzu politisch zu äußern, doch die Pandemie und das Versagen der US-Regierung hat bei ihm alle Dämme brechen lassen. Nun hat der Microsoft-Co-Gründer gemeinsam mit seiner Frau die schärfste Kritik an Donald Trump geäußert.

"Mangel an Führung"

Bill Gates hat bereits in den vergangenen Wochen und Monaten kein Geheimnis daraus ge­macht, dass er die Reaktion der US-Regierung auf den Ausbruch des Covid-19-Pandemie für absolut unzureichend hält. In teils drastischen Worten hat er immer wieder gewarnt, dass das Weiße Haus mehr tun müsse, um nicht am Ende vor Leichenbergen zu stehen.Doch diese sind längst Realität, laut offiziellen Zahlen sind in den USA rund 200.000 Men­schen an Covid-19 gestorben. In gleich mehreren Interviews machten Bill und Melinda Gates nun nicht nur schwere Vorwürfe in Richtung der Trump-Regierung, sondern auch nationalen Einrichtungen wie der Food and Drug Administration (FDA) und der Seuchenbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC).Gegenüber Stat News sagte Bill Gates: "Wissen Sie, dies war in jedem Schritt eine schlecht gemanagte Situation. Es ist schockierend, es ist unglaublich - die Tatsache, dass wir zu den Schlimmsten der Welt gehören würden." Besonders empört war Gates über die Aussagen des FDA-Chefs Stephen Hahn, der eine Studie in Bezug auf Reduktion der Todesraten grob falsch verstanden und gedeutet hat - und Mathematik-Kenntnisse habe, die schlechter als bei einem Drittklässler seien.Auch Melinda Gates sparte in einem Gespräch mit Axios nicht mit Kritik: Die hohen Todes­raten der USA seien eine direkte Folge eines Führungsmangels: " Wir hatten in dieser Frage ganz offen gesagt eine schreckliche Führung. Und Wissenschaft sollte niemals politisiert wer­den. In der Wissenschaft geht es darum, die Wahr­heit herauszufinden."Sie kritisierte Donald Trump auch ganz offen und meinte, dass es eine "Tragödie" sei, dass Trump gerade jetzt die Finanzierung der World Health Organization (WHO) beende. Die Weltgesundheitsorganisation sei zwar "nicht perfekt", aber diesen Schritt inmitten einer globalen Krise zu machen, sei auch "unsinnig".