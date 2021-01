Bill Gates: Pandemie-Verschwörungen sind "verrückt und böse"

Der Microsoft-Co-Gründer und langjährige Chef des Redmonder Kon­zerns setzt sich wie kaum ein anderer (ehemaliger) Wirtschaftsboss für den Kampf gegen die Pandemie ein. Das macht ihn auch selbst zur Ziel­scheibe von Spinnern und Bill Gates äußerte sich nun dazu.

Glauben die Leute das wirklich?

Bill Gates setzt sich finanziell und persönlich intensiv für die Bekämpfung der Corona-Pandemie ein, sein "Dank" ist, dass allerhand absurde Verschwörungsmythen zu ihm kursieren. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters äußerte sich der 65-Jährige nun zu den "verrückten Verschwörungstheorien" über ihn und Anthony Fauci, den prominenten US-amerikanischen Experten für Infektionskrankheiten."Niemand hätte voraussagen können, dass Dr. Fauci und ich bei diesen wirklich bösen Theorien so prominent sein würden", sagte Gates. "Ich bin sehr überrascht davon und hoffe, dass es wieder weggeht." Seine Überraschung ist durchaus verständlich, denn der Milliardär hat über seine Bill and Melinda Gates Foundation zumindest 1,75 Milliarden Dollar für den Kampf gegen Covid-19 zur Verfügung gestellt.Und dennoch oder vielleicht auch gerade deswegen kursieren immer neue Spinnereien. Diese drehen sich um Behauptungen, dass Fauci und Gates die Pandemie höchstpersönlich erschaffen hätten, um Menschen auf der Welt zu kontrollieren und ihnen dafür im Zuge einer Impfung Mikrochips implantieren zu können. Dabei wird auch immer wieder angeführt, dass sie von Corona profitieren wollen.Und dabei fragen sich Gates und auch die meisten Menschen: "Aber glauben die Leute wirklich an dieses Zeug?" Der Microsoft-Co-Gründer will aber auch herausfinden, was die Leute dazu bringt, so etwas zu glauben: "Wir müssen uns im Laufe des nächsten Jahres wirklich darüber informieren und versuchen, zu verstehen - wie verändert es das Verhalten der Menschen und wie hätten wir das minimieren sollen?"