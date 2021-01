Corona, Klimakrise: Bill Gates bietet US-Präsident Biden seine Hilfe an

Bill Gates , Co-Gründer und langjähriger Chef Microsofts, hat viele Jahre lang keine politische Tendenz gezeigt bzw. keine klare Präferenz er­ken­nen lassen. Das hat sich mit der Pandemie und dem Missmanagement von Donald Trump geändert. Und Gates freut sich auf die Ära Biden.

Bill Gates freut sich auf Zusammenarbeit

Donald Trump und die Covid-19-Pandemie war eine alles andere als erfolgreiche Geschichte. Der Ex-Präsident ignorierte und verharmloste das Corona-Problem lange Zeit, auch als es bereits tausende Tote gab fiel seine Reaktion allenfalls halbherzig aus. Das war für Bill Gates ein Anlass, häufige und scharfe Kritik am 45. US-Präsidenten zu üben.Joe Biden hat den Kampf gegen die Pandemie zum wichtigsten Punkt seines Amtsantrittes gemacht und u. a. eine Maskenpflicht in Regierungsgebäuden angeordnet. Das ist eine Forderung, die sicherlich auch Bill Gates unterstützt. Denn der 65-Jährige hat dem neuen Präsidenten gestern auf Twitter gratuliert und hat der neuen Regierung seine Untersetzung angeboten - und zwar bei der Pandemie und auch darüber hinaus."Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, um einige unserer schwierigsten Herausforderungen wie Covid-19 und den Klimawandel zu bewältigen. Es war zuletzt eine beunruhigende Zeit in Amerika, aber die kommenden Monaten und Jahren sind vielversprechend."In drei weiteren Tweets hebt Gates hervor, dass die Normalität nicht mehr fern ist, da immer mehr Menschen Tag für Tag Impfungen erhalten. Gates: "Bis dahin können wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen und Leben retten, indem wir weiterhin Abstand halten und Masken tragen."Überdies freut sich Gates, dass Präsident Biden wieder auf die Welt zugeht. Gates schließlich: "Während Covid-19 zu Recht weiterhin die Tagesordnung dominieren wird, haben die Vereinigten Staaten auch die Möglichkeit, die Welt bei der Vermeidung einer Klimakatastrophe anzuführen. Der Präsident macht einen großen ersten Schritt, indem er dem Pariser Klimaabkommen wieder beitritt."