Bill Gates hat Corona und "leichte Symptome", da "zum Glück" geimpft

Obwohl er Corona erfunden hat, kennt das Virus auch bei Bill Gates kein Pardon. Das war natürlich nur ein Scherz, liebe Leser. Der Microsoft-Co-Gründer hat jedenfalls bekannt gegeben, dass er an Covid-19 erkrankt ist, aber nur leichte Symptome hat, da er geimpft und geboostert ist.

Gates Foundation trifft sich - ohne Gates

Der 66-Jährige hat gestern Abend bekannt gegeben, dass er sich mit Corona angesteckt hat: "Ich bin positiv auf Covid getestet worden. Ich leide unter leichten Symptomen und folge dem Rat der Experten, mich zu isolieren, bis ich wieder gesund bin", schreibt Bill Gates auf Twitter In weiteren Meldungen auf dem Kurznachrichtendienst teilte der Co-Gründer von Microsoft mit, dass er "glücklicherweise" geimpft und geboostert sei "und Zugang zu Tests und einer hervorragenden medizinischen Versorgung habe".Seine Erkrankung kam zu einem ziemlich unglücklichen Zeitpunkt. Denn die IT-Legende berichtet, dass sich die Mitglieder der Gates Foundation zum ersten Mal seit zwei Jahren treffen. Gates selbst könne nicht persönlich vor Ort sein, "zum Glück kann ich aber per Microsoft Teams dabei sein, um alle zu sehen und ihnen für ihre harte Arbeit zu danken".Den Kampf gegen die Pandemie wollen er und seine Mitstreiter weiterführen, so Gates schließlich: "Wir werden die Zusammenarbeit mit unseren Partnern fortsetzen und alles in unserer Macht stehende tun, um sicherzustellen, dass niemand von uns mehr mit einer solchen Pandemie konfrontiert wird."Hintergrund ist hier sicherlich, dass Bill Gates und die nach ihm benannte Stiftung bereits vor dem Ausbruch von Corona bzw. Covid-19 vor einer vergleichbaren weltweiten Krankheit bzw. Seuche gewarnt haben, und zwar vor bereits Jahren. Das hat ihn aus Sicht von Verschwörungsanhängern besonders verdächtig gemacht und Gates wurde zu einer der Hauptzielscheiben von Impfgegnern und Schwurblern. Wir wünschen Bill Gates jedenfalls gute, rasche und vollständige Besserung.