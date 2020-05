Riesen-Aktienkauf: Bill Gates setzt auf Apple, Amazon, Alibaba & Twitter

Microsoft-Gründer Bill Gates hat seit Beginn des Jahres Tech-Aktien im Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar erworben. Für die Bill & Me­linda Gates Foundation schlug er zu, als die Aktienkurse aufgrund der Corona-Pandemie sanken.

Nach kurzfristigen Verlusten legten die Aktien allesamt zu

Weitere Zugänge

Apple, Twitter , Amazon. Bei diesen drei Unternehmen hat die Bill & Melinda Gates Stiftung vor allem in den letzten drei Monaten einen großen Schwung an Anteilen erworben. Das geht aus einem Bericht von Yahoo hervor . Demnach meldete die Stiftung den Kauf im Wert von meh­re­ren Millionen Dollar bei der US-Aufsichtsbehörde SEC an. Allein 501.044 Apple-Aktien wur­den dem Portfolio neu hinzugefügt - Gates war schon vor diesem Großkauf ein be­deu­ten­der Anteilseigner von Apple.Der Gates Foundation Trust, der die Finanzen der Stiftung vermehrt, hat allein durch den Kauf der Apple-Aktien kräftig verdient. Denn nachdem die Aktien des iPhone-Herstellers im ersten Quartal um rund 15 Prozent fielen, befinden sie sich mittlerweile wieder auf einem Er­ho­lungs­kurs und legten seit dem Tiefststand des Jahres etwa um 25 Prozent zu.Noch besser entwickelte sich die Amazon-Beteiligung . Der Onlinehändler hat durch die Co­ro­na-Pandemie deutlich mehr Bestellungen abgewickelt. Der Börsenwert ist allein seit Mitte März um rund 45 Prozent gestiegen. Gates kaufte 60.460 Aktien.Spitzenreiter beim Zuwachs war bisher aber Twit­ter . Die Stiftung kaufte laut SEC-Meldung 272.420 Aktien. In den vergangenen zwei Mo­na­ten ist die Twitter-Aktie dabei um 48 Pro­zent gestiegen. Bei Twitter ist nun aber durch den schwelenden Streit mit US-Präsident Donald Trump das Risiko groß, dass die Aktie wieder abstürzt. Die Gates-Stiftung hat zudem 552.383 Aktien von Alibaba erworben. Der größte Neukauf des Gates Foundation Trust war aber der Kauf von 6.981.665 Aktien von Schrodinger, einem Softwareunternehmen für Le­bens- und Materialwissenschaften. Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda gründeten im Jahr 2000 gemeinsam die derzeit größte private Stiftung der Welt. Die Stiftung hält aktuell ein Vermögen von über 40 Milliarden Dollar.