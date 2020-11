Bill Gates: Fast alle Impfungen werden bis Februar 2021 funktionieren

Allzu viele positive Nachrichten hatte 2020 bisher nicht zu bieten, neun von zehn Kunden würden es nicht weiterempfehlen. Doch im Endspurt hat das Jahr doch noch Hoffnung zu bieten, denn erste Impfungen gegen Covid-19 machen sich auf den Weg. Auch Bill Gates ist zuversichtlich.

Auch andere Impfstoffe werden funktionieren

Der Winter wird hart

Der Microsoft-Co-Gründer, der seit Beginn der Pandemie immer wieder gemahnt und gewarnt sowie auch in Impfstoffforschung investiert hat, versprüht zuletzt einiges an Optimismus. Denn es gibt bereits zwei weit fortgeschrittene Impfstoffkandidaten, die Vakzine von Pfizer/BioNTech und Moderna sind klinischen Studien zufolge zu rund 95 Prozent effektiv und stehen auch in den USA sowie Europa vor der Zulassung.Gates ist allerdings auch optimistisch, was die weniger bekannten Impfstoffe bzw. Entwicklungen betrifft. Denn auch die Projekte von Pharma-Unternehmen wie AstraZeneca, Johnson & Johnson und Novavax zeigen vielversprechende Vorabergebnisse.In einem Interview mit CNN am Sonntag (via Cnet ) sagte der 65-Jährige: "Fast alle Impfstoffe werden funktionieren, und zwar mit sehr hoher Wirksamkeit. Ich bin optimistisch, dass sie sich bis Februar höchstwahrscheinlich alle als sehr wirksam und sicher erweisen werden."Das bedeute aber nicht, dass sich die Welt von einem Tag auf den anderen normalisieren wird, im Gegenteil. Gates rechnet noch mit einem besonders schwierigen Winter: "Wir sollten über die nächsten sechs Monate sehr besorgt sein." Den ganzen Winter über werde die Letalitätsrate hoch sein, für die USA rechnet er mit mehr als 2000 Toten pro Tag.Früher oder später werde aber die Impfstoffverteilung massiv anlaufen, da man die logistische Seite lösen wird - nicht perfekt, aber doch: "Im Laufe der Zeit werden wir das Niveau von 70 Prozent und mehr erreichen, das wir brauchen, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen."