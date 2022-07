Lebenslauf: So bewarb sich Microsoft-Gründer Bill Gates im Jahr 1974

Microsoft-Gründer Bill Gates hat eine Kopie seines Lebenslaufs veröffentlicht, den er im Jahr 1974 - also noch ein Jahr vor der Gründung des heute weltbekannten Softwarekonzerns - für Bewerbungen verschickte. Das Zeitdokument enthält einige überraschende Details.

Kleine Meilensteine

Bill Gates höchstpersönlich veröffentlichte jüngst seinen Lebenslauf aus dem Jahr 1974 über das zu Microsoft gehörende Business-Netzwerk LinkedIn . Dazu gab es einen Gates-typisch recht trockenen Kommentar: "Egal ob Du gerade mit der Schule fertig bist oder das Studium abgebrochen hast, ich bin mir sicher, dass dein Lebenslauf viel besser aussieht als meiner vor 48 Jahren."Ganz so sicher kann man sich ob dieser Aussage aber wohl nicht sein, schließlich studierte Bill Gates damals an der US-Eliteuniversität Harvard und konnte schon 1974 einige Erfahrung in Sachen Programmierung und Computer vorweisen, die damals wohl doch noch deutlich seltener anzutreffen war als heute.Die meisten Bewerber dürften auch heute nicht schon an ihrer weiterführenden Schule ein Programm für die Erstellung von Stundenplänen entwickelt und dafür 10.000 Dollar kassiert haben. Genauso selten dürfte eine Kooperation mit Microsoft-Mitgründer Paul Allen sein, in deren Rahmen man eine Software für die Analyse von Verkehrsströmen geschrieben hat. Auch die Arbeit mit Großrechnern dürfte heute noch in den wenigsten Lebensläufen von Menschen im Alter unter 20 Jahren auftauchen.Gates war zu dem Zeitpunkt, als er den jetzt veröffentlichten Lebenslauf verfasste, gerade nach Harvard gekommen und gab schon damals ein aktuelles Monatseinkommen von 12.000 Dollar an, was inflationsbereinigt nach heutigem Wert gut 71.000 Dollar entspricht. Interessant ist auch, dass Gates sogar sein Gewicht von nur rund 59 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,78 Metern im Lebenslauf angab.