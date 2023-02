Seltsame Wendung: Bill Gates investiert groß in eine Brauerei

Microsoft-Gründer Bill Gates ist inzwischen im Rentenalter angekommen und scheint sich bei seinen Geldanlagen in Richtung etwas weniger aufregender Projekte zu orientieren: Er steigt jetzt mit einer hohen Summe in eine bekannte Brauerei ein.

Gates und Bier passen nicht zusammen

Zusammenfassung Bill Gates investiert 900 Mio. Euro in Heineken, Anteil von 3,76%.

Interesse unklar, persönlich kein großer Biertrinker.

Stiftung fordert gar mehr Einflussnahme gegen Alkoholkonsum bei der Jugend.

Investition widerspricht dem bisherigen Einsatz.

Laut mehreren Medienberichten, die sich auf Pflichtveröffentlichungen von Aktionären berufen, hat Gates insgesamt 10,8 Millionen Aktien der niederländischen Heineken-Brauerei erworben. Das Gesamtvolumen der Investition liegt gemessen am Börsenkurs des Unternehmens bei rund 900 Millionen Euro. Der Microsoft-Gründer kauft sich damit einen Anteil von 3,76 Prozent an dem weltweit aktiven Konzern.Die Anteile, die Gates erworben hat, gehörten zuvor dem mexikanischen Brauereikonzern Femsa. Dieser ist mit dem Verkauf komplett aus Heineken ausgestiegen. Bisher gibt es noch keine offizielle Stellungnahme Gates' zu der Investition. Daher bleibt aktuell noch völlig unklar, welchen Zweck er mit der Anlage verfolgt.Dass Gates ausgerechnet eine solch hohe Summe in einen Bierbrauer investiert, ist zumindest merkwürdig. Denn eigentlich setzt er einen großen Teil seines Vermögens ein, um die gesundheitliche Situation vieler Menschen zu verbessern. Und auch das Engagement für Kinder und Jugendliche spielt eine Rolle. Vor einiger Zeit hatte seine Stiftung noch eine Studie präsentiert, in der mehr Einflussnahme seitens der Behörden gefordert wurde, um die enormen Schäden des Alkoholeinflusses bei Jugendlichen einzudämmen.Und persönliches Interesse dürfte ebenfalls nicht hinter der Investition stehen. Immerhin hatte Gates bei einer Fragerunde auf Reddit noch vor einiger Zeit erklärt, er sei kein großer Biertrinker. Wie er ausführte, genehmige er sich lediglich mal bei einem Baseball-Spiel ein Light-Bier, um mit den anderen Biertrinkern bei solch einem Event mithalten zu können.