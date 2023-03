Was ist der MWC?

Der GSMA Mobile World Congress (MWC) ist eine jährlich stattfindende Mobilfunkmesse. Aktuell ist der Ver­an­staltungsort Barcelona, Spanien.



2022 fand der MWC vom 28. Februar bis zum 3. März statt. Der nächste Mobile World Congress ist vom 27. Februar bis zum 2. März 2023.



Zwischen 1996 und 2005 fand die Messe in Cannes, Frankreich, statt. In den Jahren 1987 bis 2007 trug sie den Namen 3GSM World Congress. Danach erhielt sie ihren heutigen Namen.



Der MWC ist in Europa die größte Messe ihrer Art. Neben Kommunikation sind auch andere Bereiche wie mobile Unterhaltung Themen des MWC.